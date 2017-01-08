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Изменения правил приема в вузы в вопросах и ответах

09.01.2017 12:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник решил немного изменить правила приема в вузы и ссузы. Теперь абитуриенты могут сдавать не три, а четыре предмета на централизованном тестировании. Сертификаты же ЦТ будут действительны на протяжении двух лет. Внесено и еще несколько изменений.

Изменения правил приема в вузы в вопросах и ответах
© Sputnik Александр Кряжев
Президент поменял правила приема в вузы и ссузы

Обязательно будет сдавать четыре ЦТ?

— Вовсе нет. Указ президента всего лишь предусматривает возможность сдать до четырех предметов. Вы также сможете сдать и три, и два, и даже одно тестирование при желании, но пять — уже нет.

Кому нужно сдавать четвертое ЦТ?

— Дополнительное тестирование даст абитуриентам и их родителям возможность "маневра" при поступлении в университеты. Раньше абитуриент были ограничены своими тремя предметами, и не могли подать документы на специальность, где, например, вместо математики нужно было сдавать обществоведение. Теперь такая возможность появится — вероятно, меньшее число студентов будут поступать куда-то от безысходности.

В педагогические вузы можно будет пойти по собеседованию?

— Действительно, зачисление на дневную бюджетную форму получения высшего педагогического образования выпускников профильных классов по результатам собеседования. Впрочем, касается это только выпускников педагогических классов, а после учебы они должны будут работать по распределению как минимум пять лет.

А с поступлением на аграрные специальности что?

— Для поступающих в сокращенный срок в учреждения высшего образования всех профилей предусмотрено два вступительных испытания по дисциплинам учебного плана среднего специального образования, определяемые приемной комиссией вуза.

Какие изменения ждать в будущем?

— Министерство образования анонсировало скорую разработку независимого национального выпускного экзамена, который школьники будут сдавать не своим преподавателям.

Также ведутся разговоры о возможной отмене ЦТ по части гуманитарных предметов — ранее Лукашенко требовал продумать этот шаг, "взвесить все за и против". Возможно также и появление собеседований при поступлении в университеты на специальности гуманитарного профиля.

 
 
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У абитуриентов белорусских вузов будет возможность "маневра" благодаря сдаче нескольких предметов на ЦТ, Sputnik разобрался, что эти изменения значат и для кого они...

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