Президент разрешил абитуриентам сдавать ЦТ по четырем предметам вместо трех. Причем четвертый тест будет необязательным, в вузы по-прежнему нужно будет подавать результаты трех ЦТ. То есть, у поступающих появится больше пространства для маневра. Минобразования анонсировало эту поблажку еще с конца 2015 года. Раз уж новый год начался с исполнения давних задумок, TUT.BY вспомнил, какие еще планы властей обещают стать реальностью в 2017-м.

Зарплата «по 500»



Фото: Вадим Замировский , TUT.BY

В ноябре Лукашенко поручил вернуть белорусам среднюю зарплату в 500 долларов в 2017 году — правда, при росте производительности труда. Позже президент не раз повторял свое требование и даже подчеркивал готовность идти на жертвы: «Умереть, но выйти на 500».

Министр экономики назвал задачу « ну очень тяжелой ». Это не удивительно, если вспомнить, что сейчас зарплата среднего белоруса далека от заветных «по 500» примерно на 130 долларов (и она снижается ).

Эксперты тоже не проявили оптимизма: чтобы выйти на среднюю зарплату в 500 долларов, властям придется либо директивно опустить курс доллара (что положит экспорт и испарит доллар из обменников), либо снова включить печатный станок (к чему это привело в 2011 году, все помнят), либо увольнять работников госпредприятий (и получить массу недовольных).

Антиалкогольный указ



Фото: Вадим Замировский , TUT.BY

Эта история началась в июне 2015 года, когда минским магазинам запретили продавать спиртное позже 10 вечера. Торговля, вздыхая , перестроилась. Но уже через 2 месяца оказалось, что не стоило беспокоиться. После совещания, на котором Лукашенко раскритиковал правительство за нерешительную защиту внутреннего рынка алкоголя, «ночной сухой закон» отменили (хотя МВД и отмечало его эффект ).

Но милиция не сдалась — в ноябре 2016-го в Совмин поступил проект нового антиалкогольного указа со старыми запретами. Если его одобрят, то ограничения на продажу спиртного с 10 вечера до 9 утра вернутся. Кроме того, в магазинах площадью больше 400 «квадратов» спиртное можно будет купить только в спецотделах.

На заявления торговых сетей , что бюджет понесет огромные потери, МВД парировало, что расходы государства на борьбу с алкоголизмом и его последствиями вдвое выше, чем доходы от продажи спиртного. Кто убедит президента — бизнесмены или милиционеры — должно стать известно в 2017 году.

«Боярышник» в маленьких флаконах



Фото: Майя Кохно , TUT.BY

Кстати, про алкоголь президент недавно заговорил сам — он недоволен нынешними налогами на спиртное.

— И смотрите, чтобы не произошло как в России. Они начали поднимать акцизы на алкоголь, сделали заоблачные цены на спиртные напитки, и люди начинают пить бормотуху, как это было у нас в советские времена", — сказал Лукашенко.

Президент имел в виду массовую гибель людей в российском Иркутске, где концентратом для ванн «Боярышник» отравились 123 человека (из них 77 скончались). Пока налоговики думают, как не довести народ до употребления «паленой» водки и одеколона, Минздрав уже заверил, что у белорусов с настойками проблем нет и ограничил их продажу в аптеках.

С 20 декабря настойки пустырника, календулы, валерианы и муравьиного спирта отпускают по одному флакону на руки и только с 8 утра до 10 вечера. Ночью фармацевтам рекомендовано предлагать аналоги в виде таблеток, капсул, мазей и гелей, которые не содержат спирт.

В ближайшее время Минздрав собирается пойти еще дальше — ведомство порекомендует производителям уменьшить объем флакона, в который разливают настойку боярышника.

LTE в регионах



Фото: Александр Васюкович , TUT.BY

В конце декабря технология связи четвертого поколения стала доступна в областных городах и пригородах столицы, а в январе 2017-го LTE-Advanced должен заработать более чем в 40 населенных пунктах страны. В новом году 4G станет доступен более чем 5,5 миллиона белорусов (правда, пока высокоскоростным 4G-интернетом могут воспользоваться лишь абоненты МТС и life:).

Главное преимущество технологии LTE заключается в высоких скоростях мобильного интернета. Если максимально входящая скорость для абонентов белорусских 3G-сетей ограничена 42 Мбит/с, то в сети 4G она достигает 150 Мбит/с.

Но и это не предел. Уже в этом году инфраструктурный оператор beCloud намерен приступить к развитию технологии связи пятого поколения 5G, которая сможет обеспечить самую высокую на данный момент скорость передачи данных — 1 Гбит/с и выше.

Безвизовый въезд для иностранцев



Фото: Евгений Ерчак , TUT.BY

Накануне Нового года власти снизили стоимость очевидно дорогой белорусской визы: годовая с 1 января вместо 150 евро будет стоит 60 для индивидуальных туристов и 10 — для групповых. Шаг, конечно, серьезный, но еще недавно оглашались планы с нового года вообще отменить визы для иностранцев.

Идею освободить от консульского сбора туристов из 80 стран, «безопасных с миграционной точки зрения», лоббировало Минспорта и туризма. Единодушия по этому поводу среди чиновников нет (министр иностранных дел признался , что не представляет, как будет работать безвизовый режим), но мы все равно надеемся, что в 2017-м иностранцам станет легче попасть в любой уголок Беларуси, а не только на Августовский канал и в Беловежскую пущу .

Пособие для работающих родителей детей-инвалидов



Фото: Дарья Бурякина , TUT.BY

Родители, которые воспитывают детей-инвалидов до 18 лет, смогут получать пособие даже в том случае, если они будут работать неполный день. Такую норму заложили в проект закона «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей», который рассматривает парламент. Документ должен вступить в силу в 2017 году.

Сейчас право на такое пособие имеют неработающие и не получающие пенсии родители или опекуны, которые ухаживают за ребенком-инвалидом. Если изменения в закон будут приняты, они должны сохранить право на пособие и при выходе на работу. Правда, есть ограничения: работа должна быть не более чем на 0,5 ставки или н дому.

Выплачивать пособие по уходу за ребенком-инвалидом будут и получателям всех видов пенсий.

Сейчас размер пособия составляет 100% бюджета прожиточного минимума , или 174 рубля (размер БПМ меняется раз в квартал). Не самая большая сумма, но кому-то действительно необходимо ее сохранить.