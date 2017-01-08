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Занятия в столичных школах отменят при -25 °С

09.01.2017 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Учебно-воспитательный процесс в учреждениях образования столицы продолжится по расписанию, несмотря на сильный мороз, сообщили «Минск-Новости» в комитете по образованию Мингорисполкома.

— Местные органы власти могут принимать решение о временном приостановлении образовательного процесса у учащихся при неблагоприятных погодных условиях, в числе которых и температура атмосферного воздуха минус 25 градусов и ниже, — уточнила заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежда Великая.

В Минске рекомендаций по отмене занятий или сокращению продолжительности уроков не поступало, поскольку температура ниже 25 градусов не опускалась.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске рекомендаций по отмене занятий или сокращению продолжительности уроков не поступало, поскольку температура ниже 25 градусов не опускалась.

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