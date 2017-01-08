﻿ Житель Щучинского района поджег свою мать за то, что она выпила его спиртное. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Житель Щучинского района поджег свою мать за то, что она выпила его спиртное

09.01.2017 12:25 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 9 января. Уголовное дело за умышленное причинение тяжких телесных повреждений по ст. 147 УК возбуждено в отношении жителя Щучинского района.

Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, в агрогородке Рожанка 8 января мужчина 1968 года рождения распивал спиртное со своей 78-летней матерью и ее подругой. Потом пошел спать, а когда проснулся, то увидел, что подруга ушла, мать, лежа на кровати, пила его алкоголь. Это взбесило сына, он схватился за спички, поджег ее кровать и пошел спать дальше.

Во второй раз мужчина проснулся от того, что комната была вся в дыму. Как оказалось, тлели постельные принадлежности и кровать матери. Сын понял, что натворил, схватил женщину и с ожогами ног вынес на улицу.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 9 января. Уголовное дело за умышленное причинение тяжких телесных повреждений по ст. 147 УК возбуждено в отношении жителя Щучинского района. Как сообщили в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Четыре ЦТ уже ввели, впереди "всем по 500"? Какие планы властей обещают сбыться в 2017 году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика