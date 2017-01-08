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Житель Щучинского района поджег свою мать за то, что она выпила его спиртное
09.01.2017 12:25 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 9 января. Уголовное дело за умышленное причинение тяжких телесных повреждений по ст. 147 УК возбуждено в отношении жителя Щучинского района.
Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, в агрогородке Рожанка 8 января мужчина 1968 года рождения распивал спиртное со своей 78-летней матерью и ее подругой. Потом пошел спать, а когда проснулся, то увидел, что подруга ушла, мать, лежа на кровати, пила его алкоголь. Это взбесило сына, он схватился за спички, поджег ее кровать и пошел спать дальше.
Во второй раз мужчина проснулся от того, что комната была вся в дыму. Как оказалось, тлели постельные принадлежности и кровать матери. Сын понял, что натворил, схватил женщину и с ожогами ног вынес на улицу.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 9 января. Уголовное дело за умышленное причинение тяжких телесных повреждений по ст. 147 УК возбуждено в отношении жителя Щучинского района. Как сообщили в...
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