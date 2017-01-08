Многодетных семей в Беларуси становится все больше. Это результат той социальной политики , которую проводит страна уже многие годы.

«Это и поддержка многодетных семей в получении жилья. Это и решение президента и правительства по изменению пособий по уходу за детьми», - заявил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак.