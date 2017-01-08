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Многодетных семей в Беларуси стало больше

09.01.2017 12:41 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Многодетных семей в Беларуси становится все больше. Это результат той социальной политики, которую проводит страна уже многие годы.

«Это и поддержка многодетных семей в получении жилья. Это и решение президента и правительства по изменению пособий по уходу за детьми», - заявил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак.

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Это результат той социальной политики, которую проводит страна уже многие годы.

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