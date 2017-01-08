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Из-за морозов в столице 6-9 января пострадали 73 человека

09.01.2017 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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В учреждения здравоохранения Минска в период с 6 по 9 января с гипотермией (переохлаждением) и обморожениями обратились 73 человека, в том числе 5 детей, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на городской центр экстренной медицинской помощи.

— За трое суток 6–9 января в больницы и поликлиники города обратились с различными жалобами 116 человек, среди них 5 детей. Чаще всего диагностировали гипотермию, обморожения и гололедные травмы — вывихи, растяжения, переломы нижних конечностей, — рассказал врач-методист Минского городского центра экстренной медицинской помощи Николай Тукало.

Амбулаторную помощь получили 79 человек, госпитализированы 37, в том числе один ребенок. Основная масса пострадавших обращалась в скорую медицинскую помощь.

 
Теги: Минск
 
 
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В том числе 5 детей, рассказали столичные медики.

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