В учреждения здравоохранения Минска в период с 6 по 9 января с гипотермией (переохлаждением) и обморожениями обратились 73 человека, в том числе 5 детей, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на городской центр экстренной медицинской помощи.

— За трое суток 6–9 января в больницы и поликлиники города обратились с различными жалобами 116 человек, среди них 5 детей. Чаще всего диагностировали гипотермию, обморожения и гололедные травмы — вывихи, растяжения, переломы нижних конечностей, — рассказал врач-методист Минского городского центра экстренной медицинской помощи Николай Тукало.

Амбулаторную помощь получили 79 человек, госпитализированы 37, в том числе один ребенок. Основная масса пострадавших обращалась в скорую медицинскую помощь.