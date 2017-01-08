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Из-за морозов в школах двух районов Витебской области отменили занятия

09.01.2017 13:20 — Новости Общества | Tut.by  
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В связи с неблагоприятным температурным фоном в Оршанском и Ушачском районах 9 января отменили занятия в школах, сообщили в управлении образования облисполкома.

«Как минимум на один день продлили школьные каникулы для некоторых ребят в Витебской области. Сегодня утром на занятия не пошли учащиеся Оршанского и Ушачского районов. Частично отменили уроки в других районах, где подвоз организован из отдаленных деревень. Такую меру, как сокращение учебного дня, нигде не применяли», — пояснили в управлении.

Температура воздуха в регионе приближается к привычной. Поэтому, вероятнее всего, через день-два будут работать все учреждения образования региона, добавили в управлении.

 
 
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Как минимум на один день продлили школьные каникулы для некоторых ребят в Витебской области.

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