В связи с неблагоприятным температурным фоном в Оршанском и Ушачском районах 9 января отменили занятия в школах, сообщили в управлении образования облисполкома.

«Как минимум на один день продлили школьные каникулы для некоторых ребят в Витебской области. Сегодня утром на занятия не пошли учащиеся Оршанского и Ушачского районов. Частично отменили уроки в других районах, где подвоз организован из отдаленных деревень. Такую меру, как сокращение учебного дня, нигде не применяли», — пояснили в управлении.

Температура воздуха в регионе приближается к привычной. Поэтому, вероятнее всего, через день-два будут работать все учреждения образования региона, добавили в управлении.