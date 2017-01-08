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Генпрокуратура Азербайджана представила Беларуси документы, необходимые для экстрадиции блогера Александра Лапшина
09.01.2017 13:25 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 9 января. Генпрокуратура Азербайджана представила правоохранительным органам Беларуси документы, необходимые для экстрадиции Александра Лапшина, который был задержан в Минске в декабре по запросу официального Баку. Об этом сообщает азербайджанское информагентство
"Ввиду того, что в действиях Александра Лапшина имеются признаки состава таких преступлений, как публичные призывы, направленные против государства, и незаконное пересечение государственной границы, в следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры в его отношении было возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 (публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджана, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц) и 318.2 (пересечение охраняемой государственной границы Азербайджана без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору), и Лапшин был объявлен в межгосударственный розыск. Решением Минского суда в отношении Лапшина была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В настоящее время ведется оформление документов, необходимых для передачи этого лица азербайджанской стороне", — сказал Султанов.
Тем временем подруга задержанного блогера Екатерина сообщила в соцсетях, что Минский городской суд 6 января отказал Лапшину, который содержится в СИЗО №1 Минска, в изменении меры пресечения. Поскольку суд проходил в закрытом режиме, аргументация такого решения неизвестна.
Екатерина также сообщает, что две недели назад Александр Лапшин, имеющий гражданство Израиля и России, направил в консульства этих стран в Минске заявления с просьбой оказать ему помощь и посетить его в СИЗО. Но, по информации подруги блогера, заявления до адресатов не дошли.
Александр Лапшин был задержан в Минске 14 декабря по запросу Азербайджана, который обвиняет его в незаконном посещении Нагорного Карабаха. Сразу после его задержания азербайджанские СМИ сообщили, что Лапшин объявлен Азербайджаном в международный розыск за то, что неоднократно совершал не согласованные с официальным Баку визиты на территорию Нагорного Карабаха. Сообщалось также, что в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту.
Правоохранительные органы Беларуси, а также посольства Израиля и России в Минске ситуацию с задержанием блогера не комментируют.
Ранее сообщалось, что к вопросу об освобождении Лапшина подключились министерства иностранных дел Израиля, России и Армении — это подтверждали представители МИДов трех стран. Израильские СМИ сообщали, что МИД Израиля просил власти Беларуси не экстрадировать блогера в Азербайджан. Кроме того, Израиль по дипломатическим каналам добивается от Баку прекращения уголовного преследования Лапшина.
28 декабря посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович заявил в Баку, что не исключает выдачу блогера азербайджанской стороне, если он "открыто допустил нарушение закона, и его вина доказана".
БелаПАН.
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Генпрокуратура Азербайджана представила Беларуси документы, необходимые для экстрадиции блогера Александра Лапшина
Минск, 9 января. Генпрокуратура Азербайджана представила правоохранительным органам Беларуси документы, необходимые для экстрадиции Александра Лапшина, который...
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