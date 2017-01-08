МИНСК, 9 янв – Sputnik. Министерство по налогам и сборам Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект закона, который предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях в части ответственности за незаконный оборот алкогольной продукции.



© Sputnik/ Сергей Лескеть Житель Осиповичского района получил за 1,5 л самогона 105 рублей штрафа

Текст законопроекта опубликован на сайте налогового ведомства, там же размещены координаты, по которым заинтересованные организации или граждане могут направлять свои замечания и предложения по поводу документа.

Одна из поправок, которую предлагает МНС, касается статьи 12.27 КоАП "Незаконные ввоз, перевозка, хранение алкогольных напитков и табачных изделий, производство, переработка и хранение этилового спирта и табачного сырья и продажа алкогольных напитков собственного производства".

Эту статью МНС предлагает изложить в следующей редакции: "Перемещение по территории Республики Беларусь физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, более 5 литров алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией алкогольных напитков, превышающих количество, перемещение которого допускается, или без конфискации".

В случае если такое административное правонарушение повторится в течение одного года, нижний порог штрафов вырастает до 20 базовых величин. При этом автомобиль, на котором перевозилось нелегальное спиртное, может быть конфискован независимо от того, кому он принадлежит – лицу, совершившему правонарушение, или кому-то другому.

Кроме того, МНС предлагает ужесточить меры для тех, кто торгует алкогольными напитками, в том числе собственного изготовления.

В законопроекте определено, что штраф должен составлять от 5 до 20 базовых величин с конфискацией или без продаваемого алкоголя, а при повторном в течение года совершении данного правонарушения – от 10 до 30 базовых с конфискацией.

На сегодня за подобные правонарушения предусмотрен штраф в размере до 10 базовых величин и конфискация товара.