В Витебской области Беларуси отменяют занятия в школах из-за сильных морозов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление образования облисполкома.

Школы были закрыты в Оршанском и Ушачском районах. Каникулы продлены как минимум на один день. Также частично отменены уроки в других районах.