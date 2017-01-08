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Белорусским школьникам продлили каникулы из-за морозов

09.01.2017 13:11 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Витебской области Беларуси отменяют занятия в школах из-за сильных морозов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление образования облисполкома.

Школы были закрыты в Оршанском и Ушачском районах. Каникулы продлены как минимум на один день. Также частично отменены уроки в других районах.

Что мне снег, что мне зной,
 
 
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В Витебской области отменяют занятия в школах из-за сильных холодов.

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