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Расследование крушения лайнера Germanwings во Франции закрыто
09.01.2017 14:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв – Sputnik. Прокуратура Дюссельдорфа фактически закрыла расследование дела о крушении самолета авиакомпании Germanwings, сообщило издание
В конце марта 2015 года Airbus A320 немецкой авиакомпании Germanwings
"Нет достаточных фактических доказательств того, что совершение преступления сопровождались неправомерными действиями еще какого-либо человека", – цитирует издание слова представителя прокуратуры Дюссельдорфа Кристофа Кумпа.
Как пишет газета, в настоящее время официального заявления прокуратуры о закрытии расследования нет.
Как стало известно в ходе расследования, пилот наблюдался у психиатров и психологов в связи с депрессией, за несколько месяцев до катастрофы он обошел 41 врача. Он жаловался на утрату зрения, бессонницу, суицидальные мысли. Многие медики заявили следствию, что Лубитц страдал тяжелым психическим заболеванием, однако ни один из них не попытался связаться с авиакомпанией или остановить пилота.
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Прокуратура установила, что никто кроме второго пилота Андреаса Лубитца к авиакатастрофе не причастен.
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