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Расследование крушения лайнера Germanwings во Франции закрыто

09.01.2017 14:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв – Sputnik. Прокуратура Дюссельдорфа фактически закрыла расследование дела о крушении самолета авиакомпании Germanwings, сообщило издание Suddeutshe Zeitung.

Расследование крушения лайнера Germanwings во Франции закрыто
© flickr.com/ poolie
Год назад разбился самолет Airbus A320 компании Germanwings

В конце марта 2015 года Airbus A320 немецкой авиакомпании Germanwings разбился на юго-востоке Франции. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа – 150 человек – погибли. Запись с "черных ящиков" указывает на то, что катастрофа стала результатом умышленных действий второго пилота – гражданина Германии Андреаса Лубитца.

"Нет достаточных фактических доказательств того, что совершение преступления сопровождались неправомерными действиями еще какого-либо человека", – цитирует издание слова представителя прокуратуры Дюссельдорфа Кристофа Кумпа.

Как пишет газета, в настоящее время официального заявления прокуратуры о закрытии расследования нет.

Как стало известно в ходе расследования, пилот наблюдался у психиатров и психологов в связи с депрессией, за несколько месяцев до катастрофы он обошел 41 врача. Он жаловался на утрату зрения, бессонницу, суицидальные мысли. Многие медики заявили следствию, что Лубитц страдал тяжелым психическим заболеванием, однако ни один из них не попытался связаться с авиакомпанией или остановить пилота.

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура установила, что никто кроме второго пилота Андреаса Лубитца к авиакатастрофе не причастен.

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