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Житель Витебска выманил у малознакомого человека 11 тысяч долларов

09.01.2017 14:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Двадцатипятилетнего жителя Витебска подозревают в том, что он обманом выманил у местного жителя большую сумму валюты. Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.


Фото: Следственный комитет

В январе 2016 года мужчина познакомился возле магазина с 26-летним жителем Витебска и попросил у него деньги в долг — якобы для оплаты лечения жены и ребенка. В несколько приемов он взял у потерпевшего более 11 тысяч долларов.

Следователи устанавливают обстоятельства передачи денег, отрабатывают версию карточного долга и дополнительные факты мошеннических действий мужчины. Он был неоднократно судим, в том числе за разбойное нападение и хранение наркотических средств.

Следователи просят тех, кому что-либо известно о деятельности молодого человека, а также тех, кто стал его жертвой, обратиться в управление Следственного комитета по области по адресу: Витебск, Московский проспект, 51а или позвонить по телефону (80212) 46−21−87, 46−20−07.

 
Теги: Курсы валют, Витебск
 
 
Ссылка на источник 68
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В январе 2016 года мужчина познакомился возле магазина с 26-летним жителем Витебска и попросил у него деньги в долг - якобы для оплаты лечения жены и ребенка.

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