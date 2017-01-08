Двадцатипятилетнего жителя Витебска подозревают в том, что он обманом выманил у местного жителя большую сумму валюты. Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.



Фото: Следственный комитет

В январе 2016 года мужчина познакомился возле магазина с 26-летним жителем Витебска и попросил у него деньги в долг — якобы для оплаты лечения жены и ребенка. В несколько приемов он взял у потерпевшего более 11 тысяч долларов.

Следователи устанавливают обстоятельства передачи денег, отрабатывают версию карточного долга и дополнительные факты мошеннических действий мужчины. Он был неоднократно судим, в том числе за разбойное нападение и хранение наркотических средств.

Следователи просят тех, кому что-либо известно о деятельности молодого человека, а также тех, кто стал его жертвой, обратиться в управление Следственного комитета по области по адресу: Витебск, Московский проспект, 51а или позвонить по телефону (80212) 46−21−87, 46−20−07.