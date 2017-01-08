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Под Гродно легковой автомобиль выкинул в кювет огромный молоковоз
09.01.2017 14:27 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 9 января. Утром 9 января на 119-м километре автодороги Р41 вблизи деревни Лозы Гродненского района зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля "Фольксваген" и молоковоза "МАЗ" с двумя цистернами.
Как сообщает управление ГАИ УВД Гродненского облисполкома, от столкновения грузовой автомобиль, перевозивший молоко, оказался в кювете, а содержимое цистерны частично протекло.
Действия участников аварии до момента столкновения изучаются, виновник ДТП будет установлен в результате проверки.
В этой автоаварии никто из водителей и пассажиров серьезных травм не получил.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 9 января. Утром 9 января на 119-м километре автодороги Р41 вблизи деревни Лозы Гродненского района зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с...
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