﻿ Под Гродно легковой автомобиль выкинул в кювет огромный молоковоз. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Под Гродно легковой автомобиль выкинул в кювет огромный молоковоз

09.01.2017 14:27 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 9 января. Утром 9 января на 119-м километре автодороги Р41 вблизи деревни Лозы Гродненского района зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля "Фольксваген" и молоковоза "МАЗ" с двумя цистернами.

Как сообщает управление ГАИ УВД Гродненского облисполкома, от столкновения грузовой автомобиль, перевозивший молоко, оказался в кювете, а содержимое цистерны частично протекло.

Действия участников аварии до момента столкновения изучаются, виновник ДТП будет установлен в результате проверки.

В этой автоаварии никто из водителей и пассажиров серьезных травм не получил.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 9 января. Утром 9 января на 119-м километре автодороги Р41 вблизи деревни Лозы Гродненского района зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Расследование крушения лайнера Germanwings во Франции закрыто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика