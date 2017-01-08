МИНСК, 9 янв – Sputnik. Грунтовые воды не могли значительно повредить фундамент строящегося в Минске здания "Газпром Центр", сообщила Sputnik старший научный сотрудник лаборатории гидрогеологии и гидроэкологии Института природопользования НАН Беларуси Наталья Томина.

Возведение многофункционального комплекса "Газпром Центр" началось в 2015 году, окончание запланировало на 2018-й, ориентировочный объем инвестиций – 900 миллионов долларов США. Как сообщили белорусские СМИ в понедельник, в настоящее время стройка заморожена – якобы из-за повреждений фундамента . Были также выдвинуты предположения, что на фундамент могли оказать негативное влияние грунтовые воды – ранее аналогичные проблемы возникали при строительстве Национальной библиотеки Беларуси и коттеджного поселка в районе улицы Филимонова.

"Действительно, грунтовые воды там есть, и их достаточно много. Но когда планируется возведение больших объектов, фундамент возводят на сваях. Они же, в свою очередь, не могут создать своего рода "плотину" и изменить движение вод", – рассказала Sputnik Томина, группа которой занималась геоисследованиями на участке строительства.

По словам собеседницы Sputnik, перед началом возведения объектов обязательно проводятся соответствующие изыскания для проектирования фундамента здания.

"Другой вопрос – конструкция и качество свай в основании здания. Но это уже к строителям, подрядчикам и специалистам в этой сфере", – добавила Томина.

Белорусские СМИ среди причин возникновения дефектов в фундаменте "Газпром Центра" называли коррупцию – тендер на возведение строения могла получить компания, ранее не занимавшаяся подобными масштабными проектами.