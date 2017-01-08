﻿ Эксперт о здании "Газпрома" в Минске: воды повредить фундамент не могли. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Эксперт о здании "Газпрома" в Минске: воды повредить фундамент не могли

09.01.2017 15:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 янв – Sputnik. Грунтовые воды не могли значительно повредить фундамент строящегося в Минске здания "Газпром Центр", сообщила Sputnik старший научный сотрудник лаборатории гидрогеологии и гидроэкологии Института природопользования НАН Беларуси Наталья Томина.

Эксперт о здании "Газпрома" в Минске: воды повредить фундамент не могли
© Sputnik/
СМИ: стройка "Газпром Центра" заморожена из-за дефектов фундамента

Возведение многофункционального комплекса "Газпром Центр" началось в 2015 году, окончание запланировало на 2018-й, ориентировочный объем инвестиций – 900 миллионов долларов США. Как сообщили белорусские СМИ в понедельник, в настоящее время стройка заморожена – якобы из-за повреждений фундамента. Были также выдвинуты предположения, что на фундамент могли оказать негативное влияние грунтовые воды – ранее аналогичные проблемы возникали при строительстве Национальной библиотеки Беларуси и коттеджного поселка в районе улицы Филимонова.

"Действительно, грунтовые воды там есть, и их достаточно много. Но когда планируется возведение больших объектов, фундамент возводят на сваях. Они же, в свою очередь, не могут создать своего рода "плотину" и изменить движение вод", – рассказала Sputnik Томина, группа которой занималась геоисследованиями на участке строительства.

По словам собеседницы Sputnik, перед началом возведения объектов обязательно проводятся соответствующие изыскания для проектирования фундамента здания.

"Другой вопрос – конструкция и качество свай в основании здания. Но это уже к строителям, подрядчикам и специалистам в этой сфере", – добавила Томина.

Белорусские СМИ среди причин возникновения дефектов в фундаменте "Газпром Центра" называли коррупцию – тендер на возведение строения могла получить компания, ранее не занимавшаяся подобными масштабными проектами.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Остановка строительства, по мнению специалиста, может быть связана с ненадлежащим качеством и конструкцией возведенных свай.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Житель Витебска выманил у малознакомого человека 11 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика