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Эксперт о здании "Газпрома" в Минске: воды повредить фундамент не могли
09.01.2017 15:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв – Sputnik. Грунтовые воды не могли значительно повредить фундамент строящегося в Минске здания "Газпром Центр", сообщила Sputnik старший научный сотрудник лаборатории гидрогеологии и гидроэкологии Института природопользования НАН Беларуси Наталья Томина.
Возведение многофункционального комплекса "Газпром Центр" началось в 2015 году, окончание запланировало на 2018-й, ориентировочный объем инвестиций – 900 миллионов долларов США. Как сообщили белорусские СМИ в понедельник, в настоящее время стройка заморожена –
"Действительно, грунтовые воды там есть, и их достаточно много. Но когда планируется возведение больших объектов, фундамент возводят на сваях. Они же, в свою очередь, не могут создать своего рода "плотину" и изменить движение вод", – рассказала Sputnik Томина, группа которой занималась геоисследованиями на участке строительства.
По словам собеседницы Sputnik, перед началом возведения объектов обязательно проводятся соответствующие изыскания для проектирования фундамента здания.
"Другой вопрос – конструкция и качество свай в основании здания. Но это уже к строителям, подрядчикам и специалистам в этой сфере", – добавила Томина.
Белорусские СМИ среди причин возникновения дефектов в фундаменте "Газпром Центра" называли коррупцию – тендер на возведение строения могла получить компания, ранее не занимавшаяся подобными масштабными проектами.
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Остановка строительства, по мнению специалиста, может быть связана с ненадлежащим качеством и конструкцией возведенных свай.
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