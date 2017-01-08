В выходные в интернете появилось позитивное видео, на котором минчанин отрабатывает приемы рукопашного боя на ковре. За три дня ролик посмотрело уже более миллиона человек. «Каждый сам выбирает способ согреться в мороз», «тут сюжетных поворотов больше, чем во всех голливудских фильмах вместе взятых за последние лет пять», — шутят люди в комментариях и даже не подозревают, что ковер мужчина так и не выбил.



Изображение: Vitaliya Piliuhina / youtube.com

Автор видео — минчанка Виталия Пилюгина. Есть у нее привычка: общаться по телефону и смотреть в окно. Днем 7 января она разговаривала с мамой и вдруг заметила — во двор вышел мужчина с ковром. Вот только вместо того чтобы выбивать ковер, хозяин стал с ним бороться.

— Он стал отрабатывать приемы рукопашного боя, — вспоминает тот день Виталия. — Эта ситуация показалась мне очень позитивной, я сказала маме, что потом перезвоню, и стала снимать.

В кадре видно, как мужчина яростно бьет ковер, перебрасывает его через плечо. В какой-то момент оба героя «боя» оказываются на земле.

Видео из окна своего дома сняла минчанка Виталия Пилюгина.

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Необычную баталию Виталия записывала чуть больше 60 секунд. Само же сражение длилось минут 20, а может, и дольше. Минчанка к тому времени еще раз успела набрать маму и обсудить с ней все самое важное.

— В какой-то момент мужчина куда-то отошел, потом снова пришел и продолжил бой, — улыбается собеседница. — Ковер он в итоге так и не выбивал, просто взял на плечо и унес в помещение. Скорее всего, человек просто вышел потренироваться.

Мужчина на видео не сосед Виталии и в одном доме с ней не живет.

— Недалеко от моей высотки находится учебное заведение силового ведомства, рядом, насколько я понимаю, общежитие, оттуда мужчина и ковер вынес, — продолжает Виталия. — Наш двор от их двора отделяет забор, но я живу на 17 этаже, поэтому сверху очень хороший обзор. Только приближение немного портит качество видео.

Улицу, где стоит дом Пилюгиной, девушка не называет. Не хочет говорить и что именно за учебное заведение находится вблизи.

— Я не ожидала, что видео станет настолько популярным. В субботу вечером я подобрала к нему музыку и показала друзьям — всем оно очень понравилось, — говорит собеседница. — Тогда я подписала его «Когда твой худший враг — это ковер, Или как у меня за окном велись боевые действия» и залила на YouTube.

К ночи субботы его посмотрело уже пять тысяч человек, а на утро воскресенья — 50 тысяч.

— Вечером 8 января мне написал мужчина и попросил, чтобы я не рассказывала, где было снято видео. Насколько я поняла, это был герой моего ролика. Я не хочу ему навредить, поэтому адрес и другие детали, к сожалению, сообщить не могу.