Минск, 9 января. Ученые Белгосуниверситета разработали серию инновационных многофункциональных ветеринарных препаратов для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных и домашних животных.



Как сообщает пресс-служба БГУ, лекарственные средства не имеют зарубежных аналогов. Полный цикл разработок от идеи до реализации у сотрудников кафедры микробиологии и лаборатории биотехнологии биологического факультета вуза под руководством профессора Владимира Прокулевича занял не менее 15 лет.

Всего на сегодня в Беларуси создано и зарегистрировано более 20 уникальных препаратов и 40 субстанций. Эти терапевтические средства воздействуют не на инфекционный фактор (вирусы, бактерии, грибы, паразиты), а на инфицированный организм, подавая сигнал о возникших проблемах. Тем самым они мобилизуют собственные защитные механизмы организма животных.

Как заявляют ученые, действующими веществами новых препаратов являются белковые молекулы, получаемые биотехнологическим способом, но полностью идентичные природным. Таким образом, создана возможность лечения животных не чужеродными для них веществами, а их собственными средствами защиты за счет введения препаратов, содержащих сигнальные молекулы — цитокины. Новые медикаменты позволяют одновременно проводить лечебные и профилактические мероприятия.



Разработчики утверждают, что лекарственные средства не наносят вреда ни животным, ни потребителям животноводческой продукции. Кроме того, одним из существенных преимуществ новых лекарств является отсутствие необходимости выдержки сроков по молоку и мясу во время и после применения медикаментов.



Новые белорусские медикаменты также оказывают антистрессовое действие, плодотворно влияют на репродуктивные функции животных, увеличивают напряженность и длительность иммунитета при вакцинациях и сокращают время лечения в два-три раза, а также позволяют практически полностью сохранить поголовье заболевших, сообщает пресс-служба БГУ.



Для крупного рогатого скота разработаны препараты "Биферон-Б", "Гентабиферон-Б", "Энрофлоксаветферон-Б", "Субмастин-КРС", "Диомаст-КРС"; для свиней — "Биферон-С", "Гентабиферон-С"; для лошадей — "Лоферон", "Ципроферон-Л". Для домашних животных созданы "Ципрофан" и "Фанниферон". Последний показал ограниченную видоспецифичность и с успехом применяется для лечения собак, кошек, пушных зверей, кроликов, причем успешно, со 100-процентной эффективностью, лечится ранее неизлечимый миксоматоз.

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Ирина Турчина, БелаПАН.