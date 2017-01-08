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В БГУ разработали серию уникальных ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных и домашних животных
09.01.2017 15:10 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 9 января. Ученые Белгосуниверситета разработали серию инновационных многофункциональных ветеринарных препаратов для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных и домашних животных.
Всего на сегодня в Беларуси создано и зарегистрировано более 20 уникальных препаратов и 40 субстанций. Эти терапевтические средства воздействуют не на инфекционный фактор (вирусы, бактерии, грибы, паразиты), а на инфицированный организм, подавая сигнал о возникших проблемах. Тем самым они мобилизуют собственные защитные механизмы организма животных.
Как заявляют ученые, действующими веществами новых препаратов являются белковые молекулы, получаемые биотехнологическим способом, но полностью идентичные природным. Таким образом, создана возможность лечения животных не чужеродными для них веществами, а их собственными средствами защиты за счет введения препаратов, содержащих сигнальные молекулы — цитокины. Новые медикаменты позволяют одновременно проводить лечебные и профилактические мероприятия.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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В БГУ разработали серию уникальных ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных и домашних животных
Минск, 9 января. Ученые Белгосуниверситета разработали серию инновационных многофункциональных ветеринарных препаратов для лечения и профилактики болезней...
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