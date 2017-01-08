Генеральная прокуратура Азербайджана представила правоохранительным органам Беларуси документы, необходимые для экстрадиции блогера Александра Лапшина. Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на азербайджанское информагентство Тренд . Дошли ли документы до Беларуси, в Генпрокуратуре в Минске не прокомментировали.



Александр Лапшин. Фото с его страницы в Facebook

Напомним, Лапшина задержали в декабре 2016 года по запросу официального Баку. Он в «черном списке» азербайджанского МИДа за посещение Нагорного Карабаха, но, несмотря на это, сумел въехать в Баку летом прошлого года.

«Ввиду того что в действиях Александра Лапшина имеются признаки состава таких преступлений, как публичные призывы, направленные против государства, и незаконное пересечение государственной границы, в следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры в его отношении было возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 (публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджана, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц) и 318.2 (пересечение охраняемой государственной границы Азербайджана без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору), и Лапшин был объявлен в межгосударственный розыск. Решением Минского суда в отношении Лапшина была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. В настоящее время ведется оформление документов, необходимых для передачи этого лица азербайджанской стороне», — сказал глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов агентству Trend 7 января.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Беларуси Петр Киселев вопрос TUT.BY о том, дошли ли документы азербайджанской стороны в Минск, оставил без комментариев, пояснив, что «это служебная информация».

Ранее посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович не исключил экстрадицию в Баку задержанного в Минске блогера, в случае если обращение азербайджанской стороны будет отвечать всем требованиям закона. Белорусский дипломат также подчеркнул, что в его дипломатической практике было несколько таких прецедентов.

Как сообщает БелаПАН , подруга задержанного блогера Екатерина рассказала в соцсетях, что Минский городской суд 6 января отказал Лапшину, который содержится в СИЗО № 1 Минска, в изменении меры пресечения. Поскольку суд проходил в закрытом режиме, аргументация такого решения неизвестна.

Екатерина также сообщила, что две недели назад Лапшин, имеющий гражданство Израиля и России, направил в консульства этих стран в Минске заявления с просьбой оказать ему помощь и посетить его в СИЗО. Но, по информации подруги блогера, заявления до адресатов не дошли.

МИД Израиля вступился за русскоязычного путешественника и блогера с израильским гражданством Александра Лапшина. В Израиле опасаются, что он может получить большой тюремный срок.

Александр Лапшин — путешественник и популярный блогер ЖЖ, посетил 122 страны. Родился в России, в 13 лет переехал с семьей в Израиль. Во взрослом возрасте на несколько лет вернулся на родину, зарабатывал игрой на бирже. Последнее время живет в Грузии.