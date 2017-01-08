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Следственные органы устанавливают потерпевших по делу о крупном мошенничестве в Витебске

09.01.2017 15:40 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 января. Витебский городской отдел Следственного комитета расследует дело по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в отношении мужчины, завладевшего денежными средствами потерпевшего.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова, подозреваемым по уголовному делу является 25-летний житель областного центра Адам Мурашкин. Год назад он путем обмана и злоупотребления доверием в несколько приемов завладел более чем 11 тыс. долларов. "Встретив у одного из магазинов Витебска 26-летнего местного жителя, подозреваемый познакомился с ним и попросил в долг деньги якобы для оплаты лечения жены и ребенка, скрывая реальную причину завладения денежными средствами", — сказала представитель УСК.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства передачи денег, отрабатывают версию карточного долга и дополнительные факты мошеннических действий подозреваемого. Выяснилось, что он был ранее неоднократно судим, в том числе за разбойное нападение и хранение наркотиков.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минск, 9 января. Витебский городской отдел Следственного комитета расследует дело по ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в отношении...

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