МИНСК, 9 янв — Sputnik. Бывший руководитель ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" (Гродненская область) задержан по обвинению в совершении коррупционного преступления, сообщил Sputnik официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Он пояснил, что УСК завершило расследование уголовного дела в отношении исполняющего обязанности гендиректора агрокомбината. Он обвиняется в совершении тяжких преступлений против интересов службы из корыстной и иной личной заинтересованности.

"Следователями было установлено, что с июля по сентябрь 2013 года руководитель, явно выходя за пределы предоставленных ему по службе прав и полномочий, заключил с двумя субъектами хозяйствования Брестской области договоры о поставке товаров на общую сумму около 9,5 миллиарда неденоминированных белорусских", — рассказал Шершеневич.

Фактическая стоимость товаров составляла немногим более 1,5 миллиарда рублей. В результате предприятие получило ущерб в размере около восьми миллиардов рублей.

Шершеневич отметил, что бывший руководитель стремился создать видимость финансовой успешности предприятия и выполнения показателей по производству и реализации продукции. Кроме того, таким образом он оказал услугу своему знакомому, нарушив тем самым требования о госзакупках товаров.

Также летом 2014 года руководитель заключил с двумя субъектами хозяйствования Брестской области заведомо невыгодные для предприятия договоры перевода долга, согласно которым агрокомбинат принял на себя долги на более чем 1,3 миллиарда рублей.

"Допросив около ста свидетелей, проведя ряд осмотров и иных процессуальных действий, изучив заключения экспертиз, следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками милиции, выявившими указанные преступления, собрали достаточные доказательства вины должностного лица", — сказал представитель УСК.

Бывшему руководителю предъявлено обвинение в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшие тяжкие последствия (ч.3 ст.426 УК РБ).

"Обвиняемый содержится под стражей. Следователи наложили арест на его имущество", — добавил Шершеневич.

По его словам, уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения в суд.

Агрокомбинат "Скидельский" является одним из самых известных сельхозпредприятий в Беларуси.