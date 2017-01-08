МИНСК, 9 янв – Sputnik. Студенты – граждане Бангладеш, которые прибыли в Беларусь для учебы, а потом исчезли из вуза, находятся на территории России, сообщил Sputnik в понедельник начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.



© Sputnik/ Любоў Каспяровіч Студенты подготовительных курсов из Бангладеш сбежали из БГЭУ в Европу

В понедельник пресс-службе БГЭУ проинформировала, что 24 студента из Бангладеш, находившихся на подготовительных курсах в вузе, пропали. По неподтвержденным данным, они могли сбежать в Европу.

"Ни в какую Европу они не сбегали. Они находятся на территории соседней России. Точное местонахождение половины из них уже установлено российскими правоохранительными органами", – сообщил Бегун.

По его словам, студенты не могли оказаться в ЕС, так как у них нет шенгенских виз.

"В ближайшее время мы будет посылать российским коллегам запросы в связи с данным инцидентом. И когда эти иностранные граждане будут переправлены в Беларусь, тогда и выясним вопрос, в связи с чем они уехали в другую страну", – сказал Бегун.

При этом он посоветовал не преувеличивать значение данного инцидента. "В стране обучается 17 тысяч иностранных студентов – и 30 из них, нарушив правила пребывания, выехали их страны", – сказал представитель МВД.

Вместе с тем он отметил, что произошедшее будет всесторонне проанализировано с точки зрения того, какие были предпосылки для возникновения подобного.

"Но уже сейчас можно говорить, что ситуация со сбежавшими из страны студентами-иностранцами является результатом либерализации политики в вопросах приглашения граждан других государств для учебы в стране", – сказал Бегун. "Эту либерализацию на разных уровнях – и здесь, и там – лоббирует Министерство образования", – подчеркнул начальник департамента по гражданству и миграции МВД.

В свою очередь в одном из районных отделов по гражданству и миграции Минска сообщили, что несколько иностранцев-студентов из Минска могут находиться во Франции.