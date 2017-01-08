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Дело о байкере и сотруднике ГАИ опять рассмотрит суд
09.01.2017 16:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв — Sputnik. Минский городской суд рассмотрит жалобу на приговор по резонансному уголовному делу о байкере Сергее Шевцове, сбившем инспектора ГАИ в центре белорусской столицы.
© Sputnik/ Александр Кривошеев
ДТП, в котором серьезно пострадал сотрудник ГАИ,
"10 января в 10:00 судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело по обвинению Шевцова", — сообщила Sputnik в понедельник помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.
28 октября суд Центрального района Минска вынес решение в отношении байкера Шевцова.
Он был признан виновным по всем статьям, по которым ему было предъявлено обвинение: сопротивление сотруднику милиции и нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения — говорится в приговоре, который был оглашен в пятницу.
Шевцов был приговорен
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