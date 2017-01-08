МИНСК, 9 янв — Sputnik. Минский городской суд рассмотрит жалобу на приговор по резонансному уголовному делу о байкере Сергее Шевцове, сбившем инспектора ГАИ в центре белорусской столицы.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Эксперт о приговоре мотоциклисту: это большой урок всем

ДТП, в котором серьезно пострадал сотрудник ГАИ, произошло 18 апреля текущего года на пересечении проспектов Машерова и Независимости. Инспектор получил тяжкие травмы , перенес девять операций, провел несколько месяцев в больнице.

"10 января в 10:00 судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело по обвинению Шевцова", — сообщила Sputnik в понедельник помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

28 октября суд Центрального района Минска вынес решение в отношении байкера Шевцова.

Он был признан виновным по всем статьям, по которым ему было предъявлено обвинение: сопротивление сотруднику милиции и нарушение Правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения — говорится в приговоре, который был оглашен в пятницу.

Шевцов был приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима . Такой же срок просил и государственный обвинитель. Кроме того, решением суда он лишен права управлять всеми видами транспорта в течение пяти лет. Также суд постановил взыскать с мотоциклиста 30 тысяч рублей (около 15 тысяч долларов) в пользу потерпевшего сотрудника ГАИ. Это на 20 тысяч рублей меньше, чем просил сам потерпевший.