Автор: Фаина ДУБРОВСКАЯ.

5 января система социальной защиты области отметила свой профессиональный праздник. Что представляет собой служба сегодня, в каком направлении развивается, на какие новые формы соцподдержки могут рассчитывать жители области? На эти и другие вопросы, интересующие читателей, отвечает председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Светлана Тарасенко.





– Социальная защита – это забота государства о гражданах, нуждающихся в помощи и поддержке в связи с достижением ими определенного возраста, состоянием здоровья, социальным положением, – рассказывает Светлана Петровна. – Одна из тенденций, наблюдаемых в последние десятилетия в развитых странах, в том числе и у нас в Республике Беларусь, – это рост абсолютного числа и доли пожилых граждан в общей численности населения.

Сегодня в нашей области практически одна треть населения находится на социальном обеспечении и обслуживании.

Определенной группе людей, в силу ухудшения с возрастом их здоровья, наличия инвалидности, а также гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, нужна помощь, внимание и забота больше, чем другим.

Это самая ранимая категория граждан, и оказание им помощи требует от социальных работников особых нравственных качеств, таких как доброта, чуткость и милосердие. И во многом благодаря этим качествам, а также целенаправленной политике государства в области успешно решаются важнейшие социальные программы.

Труд целого ряда работников системы, посвятивших себя благородному делу – работе с людьми, по достоинству отмечен высокими государственными наградами. Так, в 2016 году награждены два работника системы области – медали «За трудовые заслуги» удостоилась В.Е.Шлапакова, работавшая начальником управления пенсий и пособий комитета, медали Франциска Скорины – А.А.Петров, воспитатель государственного учреждения социального обслуживания «Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития».

– Какие социальные услуги сегодня наиболее востребованы?

– Традиционно наиболее востребованной формой является социальное обслуживание на дому. Им охвачено 12 тысяч нетрудоспособных граждан.

– Светлана Петровна, внедряются ли какие-либо новые формы работы с гражданами пожилого возраста?

– В области проводится постоянная работа по совершенствованию жизне-устройства граждан пожилого возраста.

В 10 районах области социальные работники принимают в свои семьи граждан, находящихся на надомном облуживании, так называемая «приемная семья». Сегодня таких семей – 16.

В 21 районе области получила развитие такая форма социального обслуживания, как «гостевая семья», когда пожилых граждан, обслуживаемых центрами социального обслуживания, социальные работники приглашают к себе домой на выходные или праздничные дни. Таких семей сегодня – 98.

Развивается и такая форма работы, как «патронатная семья», когда трудоспособная семья оказывает возможную помощь нетрудоспособным гражданам, состоящим на надомном обслуживании (содействие в заготовке дров, прополке огорода, обслуживании домовладения и т.д.). Таких семей – 289.

– Начали открывать дома совместного самостоятельного проживания, зимовки.

– Действительно, в области развивается и такая хорошая форма жизне-устройства граждан, как дом совместного самостоятельного проживания. Сегодня в области их 7, где проживают 34 человека. В 2016 году открыты еще 2 таких дома: в Круглянском и Славгородском районах.

Дома-зимовки созданы в 8 районах. В одиночку поддерживать порядок в доме сложно, а когда пожилые граждане объединяются жить вместе, то это не только веселее, но и безопаснее. Необходимую помощь им оказывает социальный работник.

Также в области продолжает развиваться такая форма работы с пожилыми людьми, как санаторий на дому, или социальный санаторий. Граждане, не выезжая за пределы своего дома, получают лечебно-профилактическую помощь медиков и социальные услуги. Сегодня таких санаториев – 9.

– А какие функции выполняют отделения для граждан пожилого возраста центров социального обслуживания?

– Работа 12 отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста, которые посещают 619 человек направлена на организацию досуга и создание условий, способствующих общению и поддержанию активного образа жизни пожилых граждан. Организована работа кружков и клубов по интересам. Гражданам пожилого возраста предоставляются консультационно-информационные, социально-психологические и другие услуги, проходит обучение навыкам сохранения и укрепления здоровья. Во всех отделениях у них есть возможность обучиться компьютерной грамотности, и это, кстати, с их стороны очень востребовано.

– Насколько доступны социальные услуги гражданам, проживающим в отдаленных населенных пунктах сельской местности?

– В целях обеспечения доступности социальных услуг в таких населенных пунктах, о которых идет речь, наша область одной из первых в республике стала создавать социальные пункты (филиалы) центров социального обслуживания. На сегодняшний день функционируют 147 социальных пунктов и 11 их филиалов.

В каждом центре организована работа бригад социального обслуживания граждан на мобильной основе, в 20 центрах – хозяйственных бригад для оказания помощи жителям сельских и отдаленных населенных пунктов.

– Какие виды услуг оказываются в отделениях дневного пребывания для инвалидов и какие используются формы работы?

– Инвалидам оказывается широкий спектр услуг, в том числе консультационно-информационные, социально-педагогические, социально-реабилитационные.

Для организации досуга и общения, развития творческого потенциала инвалидов организуются кружки, клубы по интересам. При этом один человек может посещать несколько кружков в соответствии с расписанием их работы.

Для организации занятий по обучению инвалидов основам работы на компьютере и пользованию Интернетом созданы компьютерные классы, оснащенные необходимым оборудованием.

Для развития трудовых навыков у инвалидов в отделениях оборудуются реабилитационно-трудовые мастерские, которые также оснащены необходимыми приспособлениями, инструментами и расходными материалами.

Кроме этого инвалиды в отделении принимают активное участие в творческой деятельности, физкультурно-оздоровительных мероприятиях, вовлекаются в различные формы общественной жизни.

– С 2015 года введена такая форма государственной поддержки многодетных семей, как семейный капитал. На какие цели его можно использовать?

– Установлено 5 направлений использования средств семейного капитала: улучшение жилищных условий, получение образования, получение услуг в сфере социального обслуживания и здравоохранения, формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехе) в полной семье, родителя в неполной семье.

При этом право на распоряжение средствами семейного капитала на указанные цели предоставляется по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением, усыновлением (удочерением) которого семья приобрела право на назначение семейного капитала.

На 1.12.2016 местными исполнительными и распорядительными органами принято 3198 решений о назначении семейного капитала.

– Возможно ли им воспользоваться досрочно?

– Средства семейного капитала могут быть использованы досрочно (в полном объеме либо по частям) независимо от периода времени, прошедшего с даты его назначения, только на получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения, в порядке и по перечню, определяемым Министерством здравоохранения.

– Светлана Петровна, есть ли сегодня проблемы с размещением нуждающихся лиц в домах-интернатах?

– На протяжении нескольких последних лет в области существовала очередность в психоневрологические дома-интернаты. С вводом в ноябре 2016 года в эксплуатацию нового жилого корпуса в Чаусском доме-интернате эта проблема решена полностью.

– Сколько можно находиться сейчас в домах-интернатах пожилым людям?

– Сегодня в домах-интернатах пожилые люди и инвалиды могут проживать постоянно, временно (до 6 месяцев) и краткосрочно (до месяца).

Особенно хочется обратить внимание на возможность краткосрочного проживания в доме-интернате любого типа, потому что это возможность «временной передышки» для людей, которые ухаживают за своими престарелыми родителями или детьми-инвалидами.

Услуга по краткосрочному пребыванию в домах-интернатах платная. Она предоставляется всеми домами-интернатами: для престарелых и инвалидов (общего типа), психоневрологический дом-интернат или дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

– Сколько в нашей области пенсионеров и какой размер пенсии на сегодня?

– Численность получателей пенсий и пособий в органах по труду, занятости и социальной защите области постоянно увеличивается и в настоящее время достигла 328,4 тыс. человек, или 30,8% от численности населения области.

Различные виды пенсий получают более 304 тыс. граждан. Средний размер пенсии составляет 294 рубля 8 копеек, пенсии по возрасту – 304 рубля 49 копеек. Обеспечивается своевременная выплата пенсий и пособий, на эти цели за 2016 год направлено более 1 103,0 млн. рублей.

– Напомните, пожалуйста, от чего зависит размер пенсии конкретного человека?

– Размер пенсии каждого пенсионера определяется индивидуально и зависит от целого ряда факторов, основные из них это: продолжительность стажа работы; размер заработной платы за определенный период, принимаемый для исчисления пенсии; наличие заслуг и льгот, за которые предусмотрено повышение пенсий, достижение определенного возраста, дающего право на надбавку или доплату к пенсии (75 и 80 лет).

– В связи с произошедшими изменениями пенсионного законодательства как будут назначаться пенсии в 2017 году?

– Основное изменение – это поэтапное повышение пенсионного возраста. В 2017 году согласно Указу Президента Республики Беларусь от 11.04.2016 № 137 «О совершенствовании пенсионного обеспечения» право на трудовую пенсию по возрасту на общих основаниях предоставляется мужчинам по достижении возраста 60 лет 6 месяцев, женщинам – 55 лет 6 месяцев. Одновременно с общеустановленным пенсионным возрастом на 6 месяцев соразмерно увеличивается возраст для назначения всех видов досрочных пенсий по возрасту и за выслугу лет.

Для назначения трудовой пенсии по возрасту, в том числе при неполном стаже работы, а также пенсии за выслугу лет требуется наличие не менее 16 лет страхового стажа работы, т.е. работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

Указанное требование не распространяется на отдельные категории граждан, такие как родители детей-инвалидов, многодетные матери, родившие пять и более детей, инвалиды с детства, матери военнослужащих, смерть которых связана с исполнением обязанностей военной службы, которым для реализации права на досрочную пенсию по возрасту достаточно 5 лет страхового стажа работы.

Гражданам, которые не имеют права на трудовую пенсию по возрасту в связи с отсутствием требуемого страхового стажа, может быть назначена социальная пенсия по достижении возраста мужчинами – 65 лет, женщинами – 60 лет.

При назначении пенсий в 2017 году заработок, применяемый для исчисления пенсии, определяется за последние 23 года подряд стажа работы, но не более чем за фактически имеющийся стаж.

– Светлана Петровна, за всем вышесказанным стоит повседневный труд вашего большого и сплоченного коллектива. Вы, как руководитель, какие пожелания хотели бы ему адресовать?

– Да, действительно, в системе социальной защиты области трудятся более 4 тыс. человек, которые ежедневно несут свое участие и душевную теплоту тем, кто нуждается в заботе и поддержке. Пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег с профессиональным праздником – Днем работников социальной защиты, рождественскими праздниками и наступившим 2017 годом, а также выразить слова благодарности ветеранам системы социальной защиты области. Уверена, что их личные и профессиональные качества будут и дальше служить людям, помогать в преодолении жизненных трудностей, вселяя веру и уверенность в завтрашнем дне. Пусть этот труд всегда будет оценен по достоинству, а все то добро, которое они дарили и дарят людям, возвращается к ним сторицей! От всей души желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и оптимизма, счастья и благополучия!