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Кассационная жалоба политзаключенного Михаила Жемчужного будет рассмотрена 12 января Миноблсудом

09.01.2017 16:05 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 января. Минский областной суд 12 января рассмотрит кассационную жалобу политзаключенного Михаила Жемчужного, отбывающего наказание в новосадской исправительной колонии № 14.

Жемчужный, сообщает правозащитный сайт spring96.org, обжалует взыскание за якобы самовольное передвижение по территории колонии.

В письме к правозащитнице Татьяне Ревяко Жемчужный отмечает, что давление, которое на него оказывается последние полгода, инициируют из-за пределов колонии. По его словам, в колонию "поступали звонки об усилении внимания к нему, при этом кто-то из администрации исправительного учреждения их игнорировал, кто-то извинялся, а кто-то выполнял".

"Поводов для взысканий я не давал, веду себя стабильно, никак не выделяюсь, конфликты с осужденными не поддерживаю. Осужденные искренне удивлены неадекватностью взысканий", — написал в письме Жемчужный.

Михаил Жемчужный, передававший сведения о содержании заключенных в местах лишения свободы правозащитной организации "Платформа", был задержан в 2014 году. 10 июля 2015 года Витебский областной суд признал его виновным в умышленном разглашении сведений, составляющих служебную тайну, и даче взятки и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, рассмотрев в октябре того же года кассационную жалобу на приговор, назначила Жемчужному более строгое наказание — шесть с половиной лет лишения свободы. Жемчужный признан белорусскими правозащитниками политзаключенным.


Сергей Королевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 января. Минский областной суд 12 января рассмотрит кассационную жалобу политзаключенного Михаила Жемчужного, отбывающего наказание в новосадской...

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