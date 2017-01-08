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Кассационная жалоба политзаключенного Михаила Жемчужного будет рассмотрена 12 января Миноблсудом
09.01.2017 16:05 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 9 января. Минский областной суд 12 января рассмотрит кассационную жалобу политзаключенного Михаила Жемчужного, отбывающего наказание в новосадской исправительной колонии № 14.
В письме к правозащитнице Татьяне Ревяко Жемчужный отмечает, что давление, которое на него оказывается последние полгода, инициируют из-за пределов колонии. По его словам, в колонию "поступали звонки об усилении внимания к нему, при этом кто-то из администрации исправительного учреждения их игнорировал, кто-то извинялся, а кто-то выполнял".
"Поводов для взысканий я не давал, веду себя стабильно, никак не выделяюсь, конфликты с осужденными не поддерживаю. Осужденные искренне удивлены неадекватностью взысканий", — написал в письме Жемчужный.
Сергей Королевич, БелаПАН.
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Минск, 9 января. Минский областной суд 12 января рассмотрит кассационную жалобу политзаключенного Михаила Жемчужного, отбывающего наказание в новосадской...
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