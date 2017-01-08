﻿ В Беловежской пуще на границе Польши и Беларуси нашли древние сооружения. 21.by
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В Беловежской пуще на границе Польши и Беларуси нашли древние сооружения

09.01.2017 16:26 — Новости Общества | Tut.by  
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На польской части Беловежской пущи вблизи границы с Беларусью ученые нашли каменные конструкции высотой в 20−30 сантиметров, сообщает сайт национального парка.


Фото: geoforum.pl

Неизвестные антропогенные археологические объекты были обнаружены в результате лазерного сканирования поверхности пущи. Польские ученые нашли недалеко от государственной границы с Беларусью линейные, в основном замкнутые, объекты разных размеров, высотой в 20−30 сантиметров.

Часть скоплений данных объектов занимают территорию в десятки кварталов и расположены в основном на возвышенных местах. На некоторых участках проведены археологические работы, что позволило выявить каменные конструкции шириной около двух метров. Как предполагают польские исследователи, эти рукотворные конструкции скорее всего являются остатками границ сельскохозяйственных полей.

«Не менее интересен тот факт, что данные конструкции в некоторых местах залегают под археологическими объектами (могильники, курганы и т.д.) датированные ранним Средневековьем (V-XII века н. э.), что говорит об их более раннем происхождении», — сообщается на сайте национального парка «Беловежская пуща».

В ближайшем будущем ученые Польши попытаются установить точную датировку этих объектов и их функции, а также детально изучить содержимое внутри линейных конструкций.

 
 
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Неизвестные антропогенные археологические объекты были обнаружены в результате лазерного сканирования поверхности пущи.

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