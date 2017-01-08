﻿ "Заплатили тысячу долларов за занятия и исчезли". Студентов из Бангладеш ищет белорусская милиция. 21.by
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"Заплатили тысячу долларов за занятия и исчезли". Студентов из Бангладеш ищет белорусская милиция

09.01.2017 16:53 — Новости Общества | Tut.by  
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«200 студентов из Бангладеш приехали на учебу в БГЭУ, а через месяц тупо пропали из общаг и позже нашлись в ЕС», — написал в соцсети один из пользователей. В экономическом университете не стали отрицать: иностранные студенты действительно исчезли, только не 200 человек, а 24.


Фото: Владимир Евстафьев

— Впервые на подготовительное отделение мы взяли студентов из Бангладеш, всего 48 человек. В ноябре-декабре 24 студента перестали появляться на занятиях и в общежитии, где им предоставлены комфортабельные условия. Об этом мы сразу сообщили в отделы по гражданству и миграции Заводского и Ленинского РУВД, — рассказывает TUT.BY Вера Слиж, пресс-секретарь Белорусского государственного экономического университета.

В самом вузе называют ситуацию странной и надеются, что милиция найдет пропавших бангладешцев. Ведь те исправно ходили на занятия по русскому языку, оплатили 50% стоимости обучения — тысячу долларов, а потом исчезли. Иностранные студенты пропали не только в БГЭУ. Некоторые бангладешцы, которые прибыли учиться в Витебск, попытались уехать в Москву, но на границе их развернули.

— Сейчас правоохранительные органы разбираются в том, что произошло. Несколько студентов были задержаны в России, — комментирует Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД. — Впервые мы либерализовали приглашение граждан Бангладеш на территорию Беларуси для обучения в вузах и вот что началось. Они приезжают к нам, чтобы получить официальный статус, а затем принимают легальные и нелегальные меры, чтобы попасть в страны.

 
Теги: Витебск
 
 
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Иностранные студенты исправно ходили на занятия по русскому языку, заплатили тысячу долларов за обучение, а потом молча сбежали. Несколько человек задержаны в...

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