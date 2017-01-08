Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. Соответствующий указ 9 января подписал президент республики Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА .

Жители 80 стран смогут посетить Беларусь без визы на срок не более пяти суток при пересечении госграницы в Национальном аэропорту Минск. Указ распространяется, в том числе, на 39 стран Европы, включая Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию. Новые правила охватывают также неграждан Латвии и лиц без гражданства Эстонии.

Для въезда при себе необходимо иметь действительный паспорт или заменяющий его документ для выезда за границу, деньги (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам) и медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Беларуси.