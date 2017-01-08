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Жители 80 стран смогут посетить Беларусь без визы
09.01.2017 16:38 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Беларусь вводит пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. Соответствующий указ 9 января подписал президент республики Александр Лукашенко, сообщает
Жители 80 стран смогут посетить Беларусь
Для въезда при себе необходимо иметь действительный паспорт или заменяющий его документ для выезда за границу, деньги (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам) и медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тысяч евро, действующий в Беларуси.
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