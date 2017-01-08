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Бывший руководитель агрокомбината "Скидельский" предстанет перед судом за коррупционные преступления

09.01.2017 16:52 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 января. В управлении Следственного комитета по Гродненской области окончено расследование уголовного дела по обвинению исполняющего обязанности генерального директора ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" в совершении тяжких преступлений против интересов службы из корыстной и иной личной заинтересованности.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель УСК Сергей Шершеневич, с июля по сентябрь 2013 года руководитель, "явно выходя за пределы предоставленных ему по службе прав и полномочий, преследуя цели создания видимости эффективной финансово-экономической деятельности, успешного выполнения показателей по производству и реализации продукции, а также оказания услуги своему знакомому, в нарушение нормативных требований о государственных закупках товаров заключил с двумя субъектами хозяйствования Брестской области договоры о поставке товаров на общую сумму около 9,5 млрд неденоминированных рублей при их фактической стоимости чуть более 1,5 млрд рублей". В результате ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" был причинен ущерб примерно на 8 млрд неденоминированных рублей.

Кроме того, с июля по август 2014 года исполняющий обязанности гендиректора заключил с двумя субъектами хозяйствования Брестской области заведомо невыгодные для возглавляемого им сельскохозяйственного предприятия договоры перевода долга. Согласно им агрокомбинат "Скидельский" необоснованно принял на себя долговые обязательства более чем на 1,3 млрд неденоминированных рублей.

Аграрнику предъявлено обвинение в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекших тяжкие последствия (ч. 3 ст. 426 УК).

Обвиняемый содержится под стражей. Следователи наложили арест на его имущество. В целях принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в адрес субъектов хозяйствования направлены представления.

Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 января. В управлении Следственного комитета по Гродненской области окончено расследование уголовного дела по обвинению исполняющего обязанности...

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