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ГТК: обмануть ненастоящими ценниками на посылках не получится

09.01.2017 16:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв — Sputnik. Избежать оплаты таможенных пошлин при помощи неправильно указанных цен нельзя, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Беларуси.

С весны 2016 года без уплаты таможенных платежей можно будет получать посылку с товарами не более, чем на 22 евро, не тяжелее десяти килограммов и не чаще, чем раз в месяц.

ГТК: обмануть ненастоящими ценниками на посылках не получится
© Фото: пресс-служба ГТК
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Чтобы не угодить под эти требования, некоторые изобретательные белорусы пытаются договариваться с теми же онлайн-магазинами — чтобы те писали заведомо заниженные цены на свои товары.

"Находятся такие, действительно. Но обмануть так не выйдет. Стоимость определятся таможенными органами на основании ценовой информации в том числе размещенной в открытых источниках — интернет-магазинах, специализированных каталогах", — рассказали Sputnik в ГТК.

При оценке стоимости товаров таможенные органы смотрят на заявленную, однако если она не совпадает с реальной, то обращают на это внимание.

После ввода "правила 22 евро" таможенные органы начали выявлять и фирмы, которые пытаются ввозить товары из интернет-магазинов через Россию. Без соответствующей документации товары изымают, а на горе-предпринимателей подают в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Стоимость товаров определяется таможенными органами на основании информации в том числе размещенной в интернет-магазинах и специализированных каталогах.

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