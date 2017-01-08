|
ГТК: обмануть ненастоящими ценниками на посылках не получится
09.01.2017 16:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв — Sputnik. Избежать оплаты таможенных пошлин при помощи неправильно указанных цен нельзя, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Беларуси.
С весны 2016 года без уплаты таможенных платежей можно будет получать посылку с товарами не более, чем на 22 евро, не тяжелее десяти килограммов и не чаще, чем раз в месяц.
Чтобы не угодить под эти требования, некоторые изобретательные белорусы пытаются договариваться с теми же онлайн-магазинами — чтобы те писали заведомо заниженные цены на свои товары.
"Находятся такие, действительно. Но обмануть так не выйдет. Стоимость определятся таможенными органами на основании ценовой информации в том числе размещенной в открытых источниках — интернет-магазинах, специализированных каталогах", — рассказали Sputnik в ГТК.
При оценке стоимости товаров таможенные органы смотрят на заявленную, однако если она не совпадает с реальной, то обращают на это внимание.
После
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость товаров определяется таможенными органами на основании информации в том числе размещенной в интернет-магазинах и специализированных каталогах.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии