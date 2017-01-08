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Беларусь вводит пятидневный безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минск для граждан 80 стран (дополнено)

09.01.2017 17:08 — Новости Общества | БелаПАН  
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Как сообщает пресс-служба президента, документ устанавливает безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток через  "Национальный аэропорт Минск" для граждан 80 государств. Указ вступает в силу спустя месяц после официального опубликования и распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и некоторые другие государства. Как отмечает пресс-служба, "в первую очередь, это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан". Новые правила также распространяются на неграждан Латвии и лиц без гражданства Эстонии. Документ направлен "на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут", сказано в сообщении пресс-службы. Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе действительный паспорт или иной заменяющий его документ для выезда за границу, денежные средства (на каждый день пребывания сумму в валюте или белорусских рублях, эквивалентную не менее чем двум базовым величинам), медицинский страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро, действующий в Беларуси. Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение пяти дней с даты въезда. Устанавливаемый порядок безвизового передвижения не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется). Текст указа пока не опубликован. С 22 августа 2013 года все иностранные граждане, прибывающие в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, могут получить въездные визы в аэропорту. На пресс-конференции 14 декабря 2016 года заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич сообщил, что решение о безвизовом въезде в Беларусь для иностранцев через Национальный аэропорт может быть принято в ближайшее время. "Вопрос находится в стадии проработки, его решение возможно до конца текущего года. Для нас очень важно опробовать безвизовый въезд через Национальный аэропорт. Если это даст толчок развитию въездного туризма, то можно говорить о возможностях въезда и через другие пункты пропуска", — добавил представитель ведомства. По его мнению, Беларуси стоит воспользоваться примером Латвии, которая проводит акцию по безвизовому въезду в страну на рождественские и новогодние праздники белорусских туристов, которые воспользовались перелетом на самолетах авиакомпании Air Baltic и проживанием в гостиницах.
 
Теги: Минск
 
 
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Как сообщает пресс-служба президента, документ устанавливает безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток через  "Национальный аэропорт...

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