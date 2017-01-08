МИНСК, 9 янв – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси опубликовало список стран, гражданам которых разрешено въезжать в республику на пять суток без визы.

Указ №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", которым установлен безвизовый порядок въезда в республику на определенный срок при пересечении госграницы через КПП в Национальном аэропорту Минск, был подписан президентом Александром Лукашенко 9 января .

Так, в список вошли Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Барбадос, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Бразилия, Вануату, Ватикан, Великобритания, Вьетнам, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Дания, Содружество Доминики, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Китай, Корея, Кувейт, Латвия, Ливан, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Макао, Македония, Малайзия, Мальта, Мальтийский Орден, Мексика, Федеративные Штаты Микронезии, Монако, Намибия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Панама, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшелы, Сент-Винсент и Гренадины, Сингапур, Словакия, Словения, США, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Сальвадор, Эстония и Япония.

При этом для граждан Гаити, Вьетнама, Гамбии, Индии, Гондураса, Китая, Намибии, Ливана и Самоа дополнительным условием является наличие действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов на вылет из минского аэропорта в течение пяти дней с даты въезда.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь открывает безвизовый въезд на 5 суток для граждан 80 стран

Иностранцам, чтобы въехать без визы в Беларусь, нужно иметь при себе паспорт (иной документ для выезда за границу) 46 рублей на каждый день пребывания, действующий в республике медицинский страховой полис (на сумму не менее 10 тысяч евро).

При этом указом предусмотрено, что его действие не распространяется на пассажиров, прибывающих в республику авиарейсами из России, а также собирающихся вылететь в аэропорты РФ.