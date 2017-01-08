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За выходные в Гомельской области от переохлаждения умерли два человека

09.01.2017 18:04 — Новости Общества | Tut.by  
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В ожоговое отделение Гомельской городской клинической больницы № 1 в пятницу 6 января самостоятельно обратился мужчина с обморожением 2 и 3-й степени пальцев обеих кистей рук, общим переохлаждением. Переохлаждение, по его словам, мужчина получил на территории своего дачного участка будучи пьяным.

Несмотря на все усилия медиков, спасти 49-летнего мужчину не удалось — рано утром 7 января он скончался.

В это же утро в деревне Рогинь Буда-Кошелевского района сторож при обходе дворовой территории средней школы обнаружил замерзшее тело 35-летней местной жительницы. Накануне вечером она покупала спиртное в магазине и не смогла вернуться домой.

Судмедэксперты в обоих случаях подтвердили, что причиной смерти явилось сильное переохлаждение.

— Виной всему алкоголь. Алкогольные напитки способствуют расширению сосудов, а потом — сужению. Именно поэтому первоначальная волна тепла быстро сменяется дрожью и ознобом. Человек стремится выпить еще раз и попадает в замкнутый круг — чем больше употребляет, тем стремительней происходит процесс замерзания, — прокомментировал главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области Руслан Габрилев. — Более того, алкогольные напитки одурманивают сознание, и человек уже не в состоянии адекватно воспринимать окружающую его ситуацию, теряет бдительность, перестает контролировать и чувствовать свое тело.

 
 
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Судмедэксперты в обоих случаях подтвердили, что причиной смерти явилось сильное переохлаждение.

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