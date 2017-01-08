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МИД надеется, что ЕС позитивно отреагирует на безвизовый въезд в РБ

09.01.2017 18:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв – Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси надеется, что решение открыть краткосрочный безвизовый въезд для граждан 80 стран будет позитивно воспринято Евросоюзом, заявил в понедельник начальник главного консульского управления МИД Беларуси Игорь Фисенко.

МИД надеется, что ЕС позитивно отреагирует на безвизовый въезд в РБ
© Sputnik / Виктор Толочко
МИД опубликовал список стран с безвизовым въездом в Беларусь

Президент Александр Лукашенко 9 января подписал указ №8, которым установлен безвизовый порядок въезда и выезда иностранных граждан при пересечении ими государственной границы через КПП в Национальном аэропорту Минск.

"Визовые правила ЕС утверждены давно и согласованы всеми его членами. Сложно рассчитывать, что они (правила – Sputnik) претерпят изменения только на основании таких действий белорусской стороны. Но мы надеемся, что ЕС примет это к сведению, и последуют какие-то шаги", – сказал Фисенко.

Он также отметил, что Беларусь последовательно шла к этому шагу – вначале сделала безвизовым посещение Национального парка "Беловежская пуща", а затем туристско-рекреационного парка "Августовский канал".

Представитель МИД также обратил внимание, что в серии международных контактов Беларусь продолжит придерживаться правила взаимности.

"Это значит, что мы будем открываться равно в той же степени, в какой другие страны открываются для нас. Мы надеемся, что в ближайшее время наш позитивный сигнал будет услышан", – добавил он.

Говоря пяти днях, в течение которых граждане 80 стран могут посещать Беларусь без виз, Фисенко пояснил, что именно такой срок не предусматривает регистрации иностранного гражданина в белорусских органах внутренних дел. "То есть у иностранного гражданина не будет никаких формальностей, он просто прилетит в Беларусь, получит здесь позитивные впечатления и, мы надеемся, вернется к нам еще", – подчеркнул он.

Ранее МИД опубликовал список стран, гражданам которых разрешено въезжать в республику на пять суток без визы, – в него вошли 39 государств Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилия, Индонезия, США, Япония и другие. 

Гражданам этих стран при въезде в Беларусь нужно иметь паспорт (либо другой документ для выезда за границу), 46 рублей на каждый день и действующий в республике медицинский страховой полис (на сумму не менее 10 тысяч евро). 

 
Теги: Минск
 
 
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В белорусском внешнеполитическом ведомстве заявляют, что Беларусь продолжит придерживаться правила взаимности.

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