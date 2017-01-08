МИНСК, 9 янв — Sputnik. Эксперты по итогам проведенного вскрытия тела сына экс-президента Польши Леха Валенсы Пшемыслава предварительно исключили версию убийства, сообщает РИА Новости .

Сын Пшемыслава Валенсы обнаружил труп отца в его квартире в Гданьске. Утверждается, что на теле 43-летнего мужчины не зафиксировано повреждений, эксперты предварительно исключили причастность к его смерти третьих лиц.

"Предварительное судебно-медицинское заключение исключает, что к смерти мужчины привели преступные действия третьих лиц", — заявила представитель гданьской прокуратуры Татиана Пашкевич.

По ее словам, свидетельств в пользу версии о самоубийстве также нет.

Пашкевич подчеркнула, что прокуратура не будет предоставлять более детальную информацию. Окончательное заключение о причинах смерти Валенсы будет готово через несколько недель, семья погибшего попросила не распространять информацию на эту тему.

Пшемыслав Валенса ранее неоднократно привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. В 1995 году он стал виновником ДТП и был приговорен к одному году и девяти месяцам тюрьмы условно, в 2003-м — к году условно за нахождение за рулем в нетрезвом состояни