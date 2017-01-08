Белорус, разыскиваемый Интерполом, задержан в аэропорту «Борисполь». Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Фото с сайта dpsu.gov.ua

«Осуществляя оформление пассажиров на рейс из Киева в Лондон, пограничники установили, что в отношении гражданина Республики Беларусь состоялось срабатывание базы Интерпол», — говорится в сообщении.

Фамилию задержжанного не сообщают. Известно лишь, что он разыскивается за грабеж.