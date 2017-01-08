МИНСК, 9 янв — Sputnik. Ни водители, ни пассажиры в результате дорожно-транспортного происшествия с участием молоковоза и легкового автомобиля под Гродно серьезно не пострадали, сообщили Sputnik в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла в понедельник утром , около 08:30 на трассе Слоним — Мосты — Скидель — Поречье (автодорога Р-41) недалеко от деревни Лозы: столкнулись грузовик МАЗ, перевозивший молоко, и Volkswagen Passat B4. В результате молоковоз оказался в кювете, а у легковушки сильно повреждена передняя часть.

"В этой автоаварии никто из водителей и пассажиров серьезных травм не получил", — рассказали в УГАИ, добавив, что содержимое цистерны частично протекло.

Собеседники агентства отметили, виновник аварии будет установлен в результате проверки.