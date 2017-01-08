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ДТП с молоковозом под Гродно: люди сильно не пострадали, молоко вытекло
09.01.2017 19:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 янв — Sputnik. Ни водители, ни пассажиры в результате дорожно-транспортного происшествия с участием молоковоза и легкового автомобиля под Гродно серьезно не пострадали, сообщили Sputnik в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
"В этой автоаварии никто из водителей и пассажиров серьезных травм не получил", — рассказали в УГАИ, добавив, что содержимое цистерны частично протекло.
Собеседники агентства отметили, виновник аварии будет установлен в результате проверки.
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В больницу, по информации Госавтоинспекции, был доставлен водитель молоковоза, однако позже он был отпущен домой.
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