МИНСК, 9 янв — Sputnik. Восемнадцать детей погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в прошлом году, сообщили в УГАИ МВД Беларуси.

"В 2016 году дети стали участниками 333 ДТП, в которых 18 детей погибли, 332 получили ранения. Среди получивших в ДТП смертельные травмы, девять детей пассажиров, семь пешеходов, два велосипедиста" — рассказала в понедельник старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси Анна Банадык.

Она обратила внимание, что школьные каникулы уже завершились и водителям необходимо быть более внимательными при проезде пешеходных переходов, вблизи учреждений образования и во дворах.

Кроме этого, Банадык обратилась к родителям с просьбой повторить правила перехода проезжей части. "Запретите ребенку внезапно выбегать на проезжую часть, в том числе на переходах! Во дворах, перед тем как выйти на проезжую часть, необходимо выглянуть из-за предметов, ограничивающих видимость (припаркованные автомобили, мусорные контейнеры и др.) и убедиться, что нет движущихся транспортных средств", — добавила она.

Банадык также попросила взрослых помогать детям, которые не могут и бояться сами переходить дорогу.