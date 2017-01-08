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ГАИ: в 2016 году в ДТП погибли 18 детей

09.01.2017 19:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 янв — Sputnik. Восемнадцать детей погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в прошлом году, сообщили в УГАИ МВД Беларуси.

"В 2016 году дети стали участниками 333 ДТП, в которых 18 детей погибли, 332 получили ранения. Среди получивших в ДТП смертельные травмы, девять детей пассажиров, семь пешеходов, два велосипедиста" — рассказала в понедельник старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси Анна Банадык.

Она обратила внимание, что школьные каникулы уже завершились и водителям необходимо быть более внимательными при проезде пешеходных переходов, вблизи учреждений образования и во дворах.

Кроме этого, Банадык обратилась к родителям с просьбой повторить правила перехода проезжей части. "Запретите ребенку внезапно выбегать на проезжую часть, в том числе на переходах! Во дворах, перед тем как выйти на проезжую часть, необходимо выглянуть из-за предметов, ограничивающих видимость (припаркованные автомобили, мусорные контейнеры и др.) и убедиться, что нет движущихся транспортных средств", — добавила она.

Банадык также попросила взрослых помогать детям, которые не могут и бояться сами переходить дорогу. 

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с окончанием у школьников зимних каникул ГАИ призывает водителей быть внимательнее возле школ и во дворах.

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