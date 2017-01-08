В Беларуси изменились правила поступления в вузы и учреждения среднего специального образования. Указ подписал президент республики Александр Лукашенко , сообщает телеканал «МИР 24».

Теперь абитуриенты будут сдавать четыре теста вместо трех. Это расширяет возможности выбора при поступлении в университеты, поясняют в Министерстве образования. Дополнительный четвертый тест не является обязательным. Полученный сертификат будет действителен в течение двух лет.