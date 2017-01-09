Защита мирного неба — задача не из легких. В частях Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны круглосуточно несут боевое дежурство сотни высококвалифицированных военнослужащих. Об одной из таких частей и пойдет речь.

Далекий уже, неспокойный 1941 год… Тогда на центральном аэродроме Сталинграда на базе Сталинградской и Борисоглебской имени В. П. Чкалова школ военных пилотов, а также боевых авиационных частей началось формирование 629‑го истребительного авиационного полка.



После окончания Сталинградской битвы за мужество и героизм, проявленные в ходе боев, 31 марта 1943 года полк стал 38‑м гвардейским истребительным.

…В 1960 году эта воинская часть была переформирована в зенитный ракетный полк, прибывший из Ростова-на-Дону к новому месту дислокации — в Полоцк. Последние 55 лет он круглосуточно выполняет задачи боевого дежурства. И в настоящее время в/ч 55719 достойно продолжает славные традиции своих предшественников.

В беседе командир полка гвардии полковник Кирилл Казанцев отметил, что с 2015 года личный состав выполняет задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне на новом образце техники — зенитном ракетном комплексе С‑300:

— В 2014 году было принято решение о переводе нашей части на новую оргштатную структуру. На смену ЗРК С‑200 пришел ЗРК С‑300. Тогда же мы переподготовили специалистов на данный тип системы ПВО в Военной академии Республики Беларусь. А именно — офицеров, командные должности которых непосредственно связаны с управлением и обслуживанием данной техники. Работа эта проходила в два этапа, в общей сложности подготовили порядка 50 специалистов.





Экзаменом для допуска расчетов к несению боевого дежурства по охране воздушных рубежей стали боевые стрельбы на полигоне Российской Федерации Телемба. И несмотря на то что для военнослужащих полка ЗРК С‑300 был новым образцом техники, с поражением воздушных целей они справились превосходно. По результатам стрельб расчет 1‑го зенитного ракетного дивизиона получил оценку «отлично».

Для того чтобы часть могла полноценно выполнять задачи по предназначению, понадобилось основательно до­оборудовать огневые позиции в инженерном отношении.

— Разница между С‑200 и С‑300 колоссальная, поэтому был проведен ряд инженерных работ, — отметил в беседе Кирилл Сергеевич. — В минувшем году весь личный состав потрудился на славу. Если говорить о подготовке расчетов к выполнению задач по предназначению, стоит отметить участие в боевых пусках ракет на полигоне Ашулук в Российской Федерации. По результатам стрельб получили оценку «хорошо». Естественно, это подняло моральный дух личного состава.





В настоящий момент с личным составом проводятся занятия по изучению комплекса непосредственно на базе полка. Ежедневно под чутким руководством опытных офицеров солдаты отрабатывают вводные на сложной технике, выполняя любую поставленную задачу. Верится, что вверенное им белорусское небо под бдительной охраной этих парней.

Капитан Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора