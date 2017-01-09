Недавно на полигоне Осиповичский в рамках планового сбора с гражданами, проходящими службу в резерве в 1405‑й артиллерийской базе боеприпасов, состоялись контрольные занятия по тактической и огневой подготовке.

…С раннего утра на войсковом стрельбище оживленно. Издали видно, как несколько десятков резервистов под руководством офицеров готовятся к ратному экзамену: повторяют теорию и правила стрельбы, выполняют нормативы.



Рядовой резерва Яков Боник ловко заполнил «рожок» автомата боеприпасами. Справился за 28 секунд — оценка «отлично». Впрочем, судя по выражению лица, результат его не устроил.

— Эх, несколько секунд до личного рекорда не хватило… — бросил резервист, рассматривая на ладони несколько патронов. — Холод сказывается. Это, кстати, последние стрельбы за период нашего сбора, поэтому хочется показать лучшие результаты.

Яков родом из Гомеля, «на гражданке» работает водителем. О месяце, проведенном в армии, отзывается положительно.

…И вот первые резервисты направляются в «район красных флажков» — пора занимать позиции на рубеже открытия огня.

— На исходную! К бою! — прозвучала зычная команда руководителя занятий подполковника Сергея Рыжкова.

Очередная пара стрелков быстрым шагом заняла свои места. Они максимально сосредоточенны.

— Огонь!..

И воздух сотрясли выстрелы.

— Ростовая фигура — есть! — посмотрев в бинокль, а затем внеся отметки в учебную ведомость, произнес подполковник Рыжков.





Со стороны кажется, что все происходит за доли секунды: отстрелявшиеся уходят, их место занимают другие. Но для парня, держащего палец на спусковом крючке и рассматривающего мишень сквозь прорезь прицельной планки, время словно замирает… Нужно и сосредоточиться, и хорошенько прицелиться.

— Молодец Юшкевич, три пули — три мишени! — не скрывая гордости, произнес руководитель стрельбы.

Рядового резерва Дмитрия Юшкевича я встретил несколькими минутами позже на пункте боепитания. Меткий стрелок сдавал гильзы — а о своей стрельбе рассказывал.

— Я люблю охоту и поэтому хорошо владею оружием, — признался Дмитрий, проведя рукой по затворной раме. — Для себя заметил: выстрел тогда меткий, когда внимание уделяется, на первый взгляд, незначительным мелочам, таким как дыхание, положение корпуса тела… В этом нет ничего сложного, главное — практика.

Из нашего разговора узнал еще, что парень — осиповчанин, планирует поступить на военную службу по контракту.

Выстрелы прекратились, начальник пункта боепитания старший прапорщик Сергей Шилин принял последние гильзы…

— Вот и отстрелялись, — аккуратно складывая учетные ведомости и закрывая ящики с гильзами, подытожил он. — Всегда интересно наблюдать за тем, как меняются лица парней после стрельбы. Когда получают патроны — в глазах у них горят тревожные огоньки, а уже после нее возвращаются совсем другими: серьезные, во взглядах строгость…

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора