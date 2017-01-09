На днях в соответствии с планом подготовки войск Западного оперативного командования прошел командирский сбор. На Гожском полигоне собрались командиры механизированных и танковых батальонов.

— Это одно из самых эффективных мероприятий для повышения уровня профессионально-должностной подготовки и руководства повседневной деятельностью войск, совершенствования полевой выучки командиров батальонов отдельных механизированных бригад. Хорошая площадка для обмена опытом, подведения итогов и постановки задач, — рассказал заместитель командующего войсками ЗОК генерал-майор Андрей Жук.

Андрей Владимирович подробно проанализировал деятельность командиров батальонов по руководству боевой подготовкой в 2015/2016 учебном году, уточнил задачи на нынешний учебный год.

В дальнейшем было проведено занятие по тактической подготовке, которое завершилось летучкой. В первый день сбора прошли также учебные занятия по технической и физической подготовке, в ходе которых офицеры углубили свои методические знания, на практике отработали различные нормативы.

Среди участников мероприятия был командир танкового батальона 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии майор Андрей Бычек.

— Считаю, что каждый командир должен ответственно подходить к делу совершенствования своих знаний, умений и навыков. Чтобы всегда и во всем быть примером для своих подчиненных. Программа сбора как нельзя лучше способствует этому, — рассказал офицер.

В ходе второго дня сбора на инструкторско-методических занятиях его участники подробно ознакомились с порядком организации ратной учебы по огневой подготовке и вождению боевых машин. Акцент был сделан на методику и последовательность обучения личного состава при выполнении практических упражнений стрельб из стрелкового оружия, вооружения Т‑72 и БМП‑2.

На директрисе полигона командиры механизированных и танковых подразделений в соответствии с занимаемыми должностями выполнили 2‑е упражнение учебных стрельб из вооружения боевой машины пехоты или танка. Огневая подготовка продолжилась на войсковом стрельбище. Офицеры-танкисты на практике отработали 2‑е упражнение учебных стрельб из автомата АК‑74, а мотострелки — 2‑е упражнение контрольных стрельб из такого же оружия.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр»