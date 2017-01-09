12 января состоится итоговое собрание Белорусского регионального отделения Академии военных наук (БРО АВН) Российской Федерации.

Для участия в работе собрания приглашаются действительные члены (академики), члены-корреспонденты, профессора, почетные члены АВН, а также кандидаты, представившие документы на вступление в ее состав.

Начало собрания — 15.00, место проведения — культурно-досуговый центр ГУ «Институт пограничной службы Республики Беларусь», городок № 2 Военной академии. Проезд автобусами 13, 15, 34, 95, 100 до автостанции «Славинского», автобусом № 37, троллейбусами № 29, 61 до остановки «Восток‑2».

Регистрация прибывающих и прием членских взносов за 2016 год (сумма — прежняя) будет производиться с 14.00 до 14.50 в вестибюле у входа в актовый зал культурно-досугового центра.

А. И. Бородейко, ученый секретарь БРО АВН