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Приёмная кампания: новости для абитуриентов

09.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В Беларуси изменяются правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования. Соответствующий указ подписал Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Основными нововведениями являются возможность сдачи централизованного тестирования по четырем учебным предметам, расширение срока действия сертификатов ЦТ до двух лет, организация до трех резервных дней ЦТ.

В соответствии с документом вводятся льготы для профильных классов педагогического направления при поступлении на педагогические специальности: зачисление на дневную бюджетную форму получения высшего педагогического образования выпускников таких классов по результатам собеседования, при этом срок последующей обязательной работы по распределению составит не менее пяти лет. Кроме того, созданы равные условия конкурса при поступлении на сельскохозяйственные специальности во все учреждения высшего образования.

Для поступающих в сокращенный срок в учреждения высшего образования всех профилей предусмотрены два вступительных испытания по дисциплинам учебного плана среднего специального образования, определяемые приемной комиссией вуза. Также уточнены отдельные процедурные и технические вопросы приемной кампании.

Изменения и дополнения в правила приема сохраняют сложившуюся систему приема в учреждения высшего и среднего специального образования, обеспечивают соблюдение разум­ного баланса интересов государственных органов — заказчиков кадров, учреждений образования, абитуриентов и их родителей, а также направлены на повышение конкурентоспособности учреждений профессионального образования республики и качества отбора наиболее подготовленных абитуриентов.

БЕЛТА

 
 
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В Беларуси изменяются правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования....

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