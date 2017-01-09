Наступивший 2017‑й объявлен в Беларуси Годом науки. Соответствующий указ глава государства подписал в целях повышения статуса ученых и роли науки в развитии страны. Этим же целям будет посвящен целый ряд проектов, связанных со знаковыми для Беларуси военными датами.

Итак, год 2017‑й полностью вступил в свои права. Он обещает стать дистанцией ярких событий. Как в жизни страны, так и ее армии. А она, как известно, всегда строится на основе военной мысли. Поэтому довольно символичным выглядит тот факт, что именно в Год науки 15‑летие отмечает Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил.

В эпоху войн высоких технологий успех решают не фронты и армии, а интеллектуальные системы оружия. Их создание и интеграция в национальную систему обороны — одна из ключевых задач НИИ. Отдельные разработки в корне ломают стереотипы военного дела.



Прежде всего это касается способов защиты от высокоточного оружия. Комплексы радиоэлектронной борьбы, способные сбить с курса крылатые ракеты, уже приняты на вооружение. Еще один из примеров удачной научной проработки перевооружения — поставка в Беларусь ЗРК «Тор-М2». Ровно пять лет назад комплекс встретили в нашей стране, а уже летом 2012 года белорусы провели первые боевые пуски на полигоне Ашулук, установив своеобразный рекорд по скорости освоения сложных боевых систем ПВО.

«Тор», можно сказать, замкнул целостную систему противовоздушной обороны страны. Именно его ракеты, атакуя противника на расстоянии до 12 километров, уничтожают цели, которые не удалось поразить комплексам большой и средней дальности. При этом сам этот ЗРК практически неуязвим из-за своей высокой мобильности. Ее обеспечивают шасси Минского завода колесных тягачей.

С ним, к слову, тоже связана громкая дата. 115 лет назад в Пинске родился один из самых знаменитых конструкторов МЗКТ — Герой Социалистического Труда Борис Шапошник. Шасси, разработанные этим инженером, обеспечили мобильность ядерного щита Советского Союза. Они стали также базой для систем залпового огня, которые и сегодня в строю национальной армии.

Тому, как осваивали в Белорусском военном округе новые образцы техники и оружия, будет посвящен ряд форумов Военно-научного общества, которому в 2017 году исполняется 60 лет. Конечно же, вспомнят и о семидесятилетнем юбилее автомата Калашникова, и о том, как 40 лет назад первые БМП‑2 («объект 675») пополнили стальные ряды 5‑й гвардейской танковой армии. На белорусской земле машины «царицы полей» проходили войсковые испытания.



В новейшей истории Беларуси немало примеров освоения и новых тактических приемов. Причем некоторые из них апробировались на постсоветском пространстве впервые.



Десять лет назад, летом 2007 года, произошло событие, приковавшее внимание ведущих мировых СМИ. Белорусские пилоты осуществили посадку летательных аппаратов тяжелого класса на аэродромный участок дороги. Сегодня этот элемент — обычная практика для наших авиаторов.

К слову, в контур системы подготовки летчиков в Беларуси прочно вошел и ДОСААФ.

Именно в аэроклубах оборонного общества будущие военные пилоты впервые поднимаются в небо.

В этом году Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту исполняется 90 лет. Когда в некоторых странах СНГ оборонная структура практически распалась, в Беларуси ее потенциал — наоборот, значительно усилили. Секции не закрыли, новшествам придали военно-прикладное содержание. Причем все самое интересное и полезное здесь вкладывается в душу, а не выкладывается в «Инстаграм».



По этой же причине как в армии, так и в ДОСААФ не прекращается целенаправленное сотрудничество с организациями, объединяющими многоопытных военнослужащих запаса и в отставке, фронтовиков. Центральной из них — Белорусскому общественному объединению ветеранов в марте исполняется 30 лет.

Говоря о военных датах, которые отмечаются в Беларуси в 2017 году, отдельно стоит сказать о тех из них, которые связаны с Великой Отечественной. В такие же морозные дни 1942‑го успешно развивалась битва под Москвой. Будут вспоминать в этом году и 75‑летие начала сражения под Сталинградом.

Вооруженные Силы, как всегда, примут активное участие в акциях, посвященных событиям Второй мировой войны. О многих важных вехах боевой летописи рассказывает Государственный музей военной истории, которому исполняется 15 лет. Здесь можно узнать и о прославленных белорусских соединениях — 120, 11, 6‑й отдельных гвардейских механизированных бригадах, которые прошли дорогами войны и в 2017‑м отметят свои славные юбилеи.



Знаковым станет наступивший год и для десантников. Ровно 10 лет назад с вручением Боевого Знамени завершилось организационное оформление сил специальных операций наших Вооруженных Сил. Сегодня они являются одним из наиболее эффективных инструментов противостояния современным вызовам и угрозам — в том числе терроризму.

В армии же новый учебный период объявлен Годом качества. Это понятие во многом относится к сфере науки. А значит, соединения и воинские части ждут исследовательские учения и экспериментальные стрельбы. Именно под такой аккомпанемент войска будут готовиться к 100‑летию Вооруженных Сил, которое Беларусь отметит в феврале 2018‑го.

…Начало нынешнего года отмечено, увы, обострением противоречий, серией терактов в самых разных уголках планеты. А значит, порох надо держать сухим, а интеллект — в тонусе. Ведь в наше время сильная страна — это уже во многом и процветающая.

Константин Гагарин