В Вооруженных Силах и транспортных войсках подведены итоги ставшего уже традиционным ежегодного смотра-конкурса на лучшее Офицерское собрание воинской части.

По результатам 2015/2016 учебного года приказом министра обороны Республики Беларусь победителем признано Офицерское собрание факультета Генерального штаба Вооруженных Сил учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь».



Второе место присуждено Офицерскому собранию 83‑го отдельного инженерно-аэродромного полка ВВС и войск ПВО.

Третье место заняло Офицерское собрание 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Победитель смотра-конкурса награжден переходящим вымпелом «Лучшему Офицерскому собранию Вооруженных Сил Республики Беларусь», ценным подарком и грамотой.

В числе лучших отмечены также Офицерские собрания 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования, 147‑й зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО, 969‑й базы резерва танков, военного комиссариата города Минска, 30‑й отдельной железнодорожной бригады транспортных войск и 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-Западного оперативного командования.

Опыт лучших Офицерских собраний будет обобщен и рекомендован к дальнейшему применению.

Напомним, что смотр-конкурс проводится в несколько этапов. Основные цели этого мероприятия — повышение роли Офицерских собраний в обеспечении жизнедеятельности воинских частей, военно-патриотическом воспитании, осуществлении профессиональной, образовательной, культурно-просветительной деятельности.

Михаил Дубравин, «Ваяр»