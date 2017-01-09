В Вооруженных Силах не прекращается подготовка войск. Учебный год в белорусской армии начался 1 декабря — и новогодних каникул в нем не предусмотрено.

Авиаторы в/ч 06752 поставили перед собой задачу до наступления нового года полноценно ввести в строй молодых летчиков.



— 28 декабря состоялись полеты вертолетов, — рассказал заместитель командира авиабазы полковник Юрий Рогачёв. — Выполняли проверку техники пилотирования у выпускников авиационного факультета Военной академии Республики Беларусь 2016 года. Также состоялся облет вертолета после выполнения регламентных работ в авиационной технико-эксплуатационной части. До этого выполнялись полеты по облету вертолетных площадок. По сути, мы занимались плановой подготовкой, а праздники на нее не влияют.

Как пояснил Юрий Фёдорович, лейтенанты-выпускники поднялись в небо после успешной сдачи зачетов и получения допуска к полетам. То есть они успешно завершили программу переучивания на вертолеты Ми‑24 и Ми‑8. Однако это не значит, что они стали уже асами в управлении боевой техникой. Как и в жизни, здесь работает правило: век живи — век учись. Сейчас молодые офицеры допущены к выполнению полетов в визуальных метеоусловиях. Но их плановая подготовка продолжается — и в первые дни нового года вертолетчики снова поднялись в небо, чтобы осваивать новые летные упражнения.

Всего в авиабазу в прошлом году пришло семь вертолетчиков: два из них — на вертолеты Ми‑24, остальные — на Ми‑8. Характеризует опытность и профессионализм военного летчика классность. Сейчас лейтенанты-выпускники имеют 3‑й класс. А вот полковник Юрий Рогачёв давно носит на груди знак «Военный летчик-снайпер», имеет опыт боевой работы в Демократической Республике Афганистан.



— В авиабазе по плану проводятся парковые дни на авиационной технике, предварительная подготовка к полетам летного состава, затем полеты, — говорит полковник Юрий Рогачёв. — Например, следующие полеты у нас пройдут по актуальной ныне тематике: отработка летным составом техники пилотирования при выполнении посадок на заснеженную взлетно-посадочную полосу со свежевыпавшим снежным покровом. Вертолеты также выполняют полеты на площадку в визуальных и тяжелых метеорологических условиях как днем, так и ночью.

Кстати, вертолетчики уже поднимаются в небо и на недавно пополнивших парк авиационной техники Ми‑8МТВ‑5.

— Важной задачей для нас является сейчас освоение оборудования новых вертолетов. Вообще программа полета включает в себя выполнение различных летных упражнений. Все зависит от уровня подготовки летчика, — пояснил Юрий Фёдорович.

И в праздники личный состав авиационной части выполнял ответственные задачи повседневной подготовки. Самолеты и вертолеты должны быть всегда готовы подняться в небо по команде. Ну и двойной спрос с личного состава и техники, заступающих на боевое дежурство в системе охраны воздушных рубежей нашей страны, а также с дежурных сил по поисково‑спасательному обеспечению полетов авиации.

Охрана границ Беларуси в воздушном пространстве является выполнением боевой задачи в мирное время. Кроме этого, вертолетчики вместе со специалистами, входящими в состав спасательных парашютно-десантных групп, в любую минуту днем и ночью, несмотря на выходные и праздничные дни, готовы подняться в небо по тревожному сигналу.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото Владимира Блинова