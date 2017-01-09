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Делясь теплом

09.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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В канун Рождества в рамках акции «Наши дети» военнослужащие 210‑го авиационного полигона посетили государственное учреждение образования «Социально-педагогический центр Пружанского района». В центре живут дети-сироты в возрасте от трех до шести лет.

Как отметил заместитель начальника полигона по идеологической работе подполковник Геннадий Соколачко, для его сослуживцев визит к детишкам стал доброй традицией.

— Нам всегда приятно бывать у вас в гостях, дорогие дети, и видеть ваши лучезарные улыбки, — обратился к ребятам подполковник Геннадий Соколачко. — Желаю вам никогда не терять надежды и верить в лучшее. Впереди у вас целая жизнь — и я уверен, что вы найдете достойное место в ней. Пусть у каждого из вас появятся любящие, заботливые родители!

А детишки устроили для гостей небольшое представление с песнями и стихами. Слова благодарности коллективу 210‑го авиационного полигона за помощь, в свою очередь, выразила директор центра Ирина Карваш.

— Приятно, что военнослужащие не забывают о наших детях, — особо отметила Ирина Владимировна. — Ведь именно в детях наше светлое будущее!

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр»

 
 
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В канун Рождества в рамках акции «Наши дети» военнослужащие 210‑го авиационного полигона посетили...

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