В канун Рождества в рамках акции «Наши дети» военнослужащие 210‑го авиационного полигона посетили государственное учреждение образования «Социально-педагогический центр Пружанского района». В центре живут дети-сироты в возрасте от трех до шести лет.



Как отметил заместитель начальника полигона по идеологической работе подполковник Геннадий Соколачко, для его сослуживцев визит к детишкам стал доброй традицией.

— Нам всегда приятно бывать у вас в гостях, дорогие дети, и видеть ваши лучезарные улыбки, — обратился к ребятам подполковник Геннадий Соколачко. — Желаю вам никогда не терять надежды и верить в лучшее. Впереди у вас целая жизнь — и я уверен, что вы найдете достойное место в ней. Пусть у каждого из вас появятся любящие, заботливые родители!

А детишки устроили для гостей небольшое представление с песнями и стихами. Слова благодарности коллективу 210‑го авиационного полигона за помощь, в свою очередь, выразила директор центра Ирина Карваш.

— Приятно, что военнослужащие не забывают о наших детях, — особо отметила Ирина Владимировна. — Ведь именно в детях наше светлое будущее!

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр»