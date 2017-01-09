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В Полоцке за причинение пациенту по неосторожности тяжкого телесного повреждения осужден хирург
09.01.2017 22:39 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 9 января. Судом Полоцкого района и Полоцка постановлен обвинительный приговор в отношении врача-хирурга.
Как сообщает пресс-служба Витебского областного суда, врач хирургического отделения после доставления в приемное отделение малолетней пациентки "в ходе исполнения профессиональных обязанностей, действуя по неосторожности в форме небрежности, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий, не провел необходимый объем исследований, позволяющий установить правильный диагноз". Неустановление врачом-хирургом наличия инородного тела в пищеводе привело к увеличению длительности травмирующего воздействия инородного тела на окружающие органы и ткани ребенка вплоть до возникновения опасных для жизни осложнений.
Врач-хирург признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшем причинение пациенту по неосторожности тяжкого телесного повреждения и на основании ч. 1 ст. 162 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы на два года без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в размере 200 базовых величин.
На основании ч. 2 ст. 51 УК ему же назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью на пять лет.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.
Приговор был оглашен 6 января.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 9 января. Судом Полоцкого района и Полоцка постановлен обвинительный приговор в отношении врача-хирурга. Как сообщает пресс-служба Витебского областного...
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