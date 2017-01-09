﻿ В Полоцке за причинение пациенту по неосторожности тяжкого телесного повреждения осужден хирург. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Полоцке за причинение пациенту по неосторожности тяжкого телесного повреждения осужден хирург

09.01.2017 22:39 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 9 января. Судом Полоцкого района и Полоцка постановлен обвинительный приговор в отношении врача-хирурга.

Как сообщает пресс-служба Витебского областного суда, врач хирургического отделения после доставления в приемное отделение малолетней пациентки "в ходе исполнения профессиональных обязанностей, действуя по неосторожности в форме небрежности, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий, не провел необходимый объем исследований, позволяющий установить правильный диагноз". Неустановление врачом-хирургом наличия инородного тела в пищеводе привело к увеличению длительности травмирующего воздействия инородного тела на окружающие органы и ткани ребенка вплоть до возникновения опасных для жизни осложнений.

Врач-хирург признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшем причинение пациенту по неосторожности тяжкого телесного повреждения и на основании ч. 1 ст. 162 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы на два года без направления в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в размере 200 базовых величин.

На основании ч. 2 ст. 51 УК ему же назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью на пять лет.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Приговор был оглашен 6 января.


Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 9 января. Судом Полоцкого района и Полоцка постановлен обвинительный приговор в отношении врача-хирурга. Как сообщает пресс-служба Витебского областного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Витебчанка, пытавшаяся из-за квартиры отравить мужа, вернувшегося из заключения, приговорена к девяти с половиной годам лишения свободы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.01.2017
Белорусская военная газета
10.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика