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Витебчанка, пытавшаяся из-за квартиры отравить мужа, вернувшегося из заключения, приговорена к девяти с половиной годам лишения свободы
09.01.2017 21:48 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 9 января. 9 января Витебским областным судом на открытом судебном заседании постановлен приговор по уголовному делу об обвинении гражданки Беларуси 1981 года рождения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 328 УК, ч. 1 ст. 14 и п. 12 ч. 2 ст. 139 УК. Речь идет о витебчанке, пытавшейся отравить мужа, вернувшегося из заключения, ради завладения его квартирой.
Как сообщает пресс-служба областного суда, обвиняемая с 28 мая 2013 года по 9 июня 2016 года "в целях осуществления своего преступного замысла, направленного на лишение жизни из корыстных побуждений с целью завладения квартирой своего неоднократно судимого мужа, в неустановленных местах и при неустановленных обстоятельствах приобрела таблетку клонидина, содержащую в своем составе опасное психотропное вещество — клонидин (клофелин), не менее 42 таблеток антипсихотического препарата — клозапина и нейролептического средства – хлорпротиксена и не менее 9 одноразовых медицинских шприцев, которые перевезла в арендованную для совершения преступления квартиру, где изготовила мазеподобные вещества, одно из которых содержало в своем составе антипсихотический препарат — клозапин, а другое нейролептическое средство — хлорпротиксен, поместив их в одноразовые медицинские шприцы, которые спрятала в указанной квартире с целью последующего использования приготовленного вещества для убийства".
10 июня 2016 года, доставив освободившегося из мест лишения свободы потерпевшего на место планируемого убийства в арендованную квартиру в Витебске, в ходе организованного по случаю его освобождения застолья и совместного употребления спиртных напитков, обвиняемая незаметно для последнего поместила в стакан со спиртными напитками приготовленное ею ранее мазеподобное вещество, содержащее в своем составе вещество клозапин, в результате чего у него наступило отравление клозапином (азалептином) на фоне алкогольного опьянения, что относится к категории тяжких телесных повреждений по признаку опасности для жизни.
Однако довести до конца свой преступный умысел женщина не смогла, поскольку после выпитой потерпевшим дозы вещества обвиняемая была задержана сотрудниками милиции и лишена возможности использовать остальное приготовленное вещество, а потерпевший своевременно был доставлен бригадой скорой помощи в больницу, где в условиях стационара ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.
По приговору суда по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет и шесть месяцев без конфискации имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законном порядке.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Витебчанка, пытавшаяся из-за квартиры отравить мужа, вернувшегося из заключения, приговорена к девяти с половиной годам лишения свободы
Минск, 9 января. 9 января Витебским областным судом на открытом судебном заседании постановлен приговор по уголовному делу об обвинении гражданки Беларуси 1981 года...
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