|
В аэропорту Борисполь задержан белорусский гражданин, объявленный в международный розыск за грабеж
09.01.2017 19:57 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 9 января. В аэропорту Борисполь под Киевом 9 января задержан гражданин Беларуси, включенный в розыскную базу Интерпола за грабеж.
Мужчина собирался вылететь в Лондон, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 9 января. В аэропорту Борисполь под Киевом 9 января задержан гражданин Беларуси, включенный в розыскную базу Интерпола за грабеж. Мужчина собирался...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии