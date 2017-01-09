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Количество ВИЧ-инфицированных в Беларуси продолжает расти

09.01.2017 17:53 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 9 января. По итогам 2016 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Беларуси составил 25,2 случая на 100 тысяч населения, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В 2015 году впервые выявленных случаев ВИЧ было 24,3 на 100 тыс. человек.

Отмечается, что по-прежнему в республике в основном превалирует половой путь передачи ВИЧ —  72,8% случаев. В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины — их доля среди заболевших составила 62,3%, женщин — 37,7%.

Чаще всего ВИЧ-инфекция выявляется в возрастной группе 40 и старше лет — чуть более трети случаев, второй по значимости является возрастная группа 30—34 года — четверть выявленных случаев. В возрастной группе 35—39 лет частота выявления ВИЧ составила около 20%, среди лиц от 25 до 29 лет — 14,7%, от 20 до 24 лет — 5,8%.

Самые низкие значения — 0,9% — отмечаются в возрастной группе от 15 до 19 лет и среди детей до 14 лет.

Как ранее сообщал БелаПАН, медики констатируют, что в Беларуси сегодня лишь 45% ВИЧ-инфицированных знают о своем статусе, а из более чем 17 тысяч носителей вируса, зарегистрированных в организациях здравоохранения, терапию получают только 48%.

При этом в республике работает 48 анонимных пунктов профилактики ВИЧ/СПИД, куда любой желающий может обратиться за помощью и пройти тестирование. Из них 32 пункта — для наркопотребителей. Всем ВИЧ-позитивным пациентам, если у них есть показания к назначению специфического лечения, бесплатно предоставляются лекарства для антиретровирусной терапии. Медики подчеркивают, что, вовремя начав антиретровирусную терапию и следуя всем указаниям врача, люди, живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и полноценную жизнь.


Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 января. По итогам 2016 года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Беларуси составил 25,2 случая на 100 тысяч населения, сообщает Республиканский центр...

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